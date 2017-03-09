Guatemala'da yetiÅŸtirme yurdu yangÄ±nÄ±: 22 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Guatemala'da bir yetiÅŸtirme yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 22'ye yÃ¼kseldi.
BÃ¶lgedeki iki hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 13 ila 17 yaÅŸlarÄ±ndaki 22 kÄ±z Ã§ocuÄŸunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 41'inin ikinci veya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece yanÄ±k tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Hastane yetkilileri, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Guatemala Devlet BaÅŸkanÄ± Jimmy Morales'in ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildiÄŸi bildirildi.
Morales ayrÄ±ca 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi sÄ±rasÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler iÃ§in bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸuna Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Guatemala Sosyal YardÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Carlos Rodas, yetiÅŸtirme yurdunda kalanlarÄ±n salÄ± gecesi firar etmek isteyerek isyan Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼n gece bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n yataklarÄ±nÄ± ateÅŸe verdiÄŸini belirtti.
YetiÅŸtirme yurdunun kapasitesinin 500 kiÅŸi olduÄŸunu ancak binada 800 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Rodas, "SorumluluÄŸu kabul ediyoruz ama bu yitip giden hayatlarÄ± geri getirmez." dedi.
Federal hÃ¼kÃ¼metten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, yangÄ±ndan Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metin yetimhanedeki sabÄ±kalÄ± Ã§ocuklarÄ±n baÅŸka tesislere gÃ¶nderilmesi talep ettiÄŸi ancak bu talebin yurt yÃ¶netimi tarafÄ±ndan yerine getirilmediÄŸi kaydedildi.
"Virgin of the Assumption Safe Home" adÄ± verilen devlet yÃ¶netimindeki yetiÅŸtirme yurdunda istismar maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä±slahevlerinde cezalarÄ±nÄ± tamamlayan Ã§ocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Guatemala Ä°nsan HaklarÄ± SavcÄ±sÄ± Jorge de Leon, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yurttan kaÃ§an 102 Ã§ocuÄŸun bulunduÄŸunu ancak Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸun hala kayÄ±p olduÄŸunu belirtti.
Yetkilileri bu tesiste farklÄ± gruplardaki Ã§ocuklarÄ±n bir arada bulunmasÄ±nÄ±n uygunluÄŸunu araÅŸtÄ±rmaya Ã§aÄŸÄ±ran De Leon, "Ã‡ocuklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re, kendilerinden bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklar bu Ã§ocuklara saldÄ±rÄ±yormuÅŸ. Ã‡ocuklar yemeklerin azlÄ±ÄŸÄ±ndan ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden de ÅŸikayetÃ§i." ifadelerini kullandÄ±.
YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yetiÅŸtirme yurdu daha Ã¶nce de aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olmasÄ±, istismar ve firar iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. 2013 yÄ±lÄ±nda aynÄ± yurtta 14 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu cinayete kurban gitmiÅŸti.
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