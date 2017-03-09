11:31, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Burundi STK'larÄ±ndan Ã¼lkelerine yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Burundi'de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, bazÄ± Burundili yetkililerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

YaklaÅŸÄ±k 20 sivil toplum kuruluÅŸunca hazÄ±rlanan ortak bildiride, Ã¼lkede insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden bazÄ± yetkililerin bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lerek BM GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) bu kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸu belirtildi.

Bildiride, "Kendi halkÄ±na zulmeden yetkililere seyahat yasaÄŸÄ± getirilmeli ve banka hesaplarÄ± dondurulmalÄ±." ifadesi kullanÄ±larak hÃ¼kÃ¼metin, muhalif gazetecileri ve sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yelerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BM SoykÄ±rÄ±mÄ±n Ã–nlenmesi Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Adama Dieng, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, Ã¼lkede aÄŸÄ±r ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanabileceÄŸine iliÅŸkin BMGK'ya bir mektup yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Dieng, mÃ¼dahale edilmezse Burundi'nin aÄŸÄ±r ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne olabileceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸ, BMGK'yÄ± da bu risklere karÅŸÄ± Ã¶nlem almaya davet etmiÅŸti.

Adama Dieng, barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve uzlaÅŸma perspektiflerinin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin de insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirtmiÅŸti.

Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Resmi verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 1,5 yÄ±lda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.