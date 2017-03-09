Burundi STK'larÄ±ndan Ã¼lkelerine yaptÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burundi'de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, bazÄ± Burundili yetkililerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
YaklaÅŸÄ±k 20 sivil toplum kuruluÅŸunca hazÄ±rlanan ortak bildiride, Ã¼lkede insan haklarÄ±nÄ± ihlal eden bazÄ± yetkililerin bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lerek BM GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) bu kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n ÅŸart olduÄŸu belirtildi.
Bildiride, "Kendi halkÄ±na zulmeden yetkililere seyahat yasaÄŸÄ± getirilmeli ve banka hesaplarÄ± dondurulmalÄ±." ifadesi kullanÄ±larak hÃ¼kÃ¼metin, muhalif gazetecileri ve sivil toplum kuruluÅŸu Ã¼yelerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
BM SoykÄ±rÄ±mÄ±n Ã–nlenmesi Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Adama Dieng, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, Ã¼lkede aÄŸÄ±r ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanabileceÄŸine iliÅŸkin BMGK'ya bir mektup yazmÄ±ÅŸtÄ±.
Dieng, mÃ¼dahale edilmezse Burundi'nin aÄŸÄ±r ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne olabileceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸ, BMGK'yÄ± da bu risklere karÅŸÄ± Ã¶nlem almaya davet etmiÅŸti.
Adama Dieng, barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve uzlaÅŸma perspektiflerinin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin de insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirtmiÅŸti.
Burundi'de 10 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan Devlet BaÅŸkanÄ± Pierre Nkurunziza'nÄ±n, hÃ¼kÃ¼metle silahlÄ± gruplar arasÄ±nda AÄŸustos 2000'de imzalanan AruÅŸa AnlaÅŸmasÄ±'nda yer alan "Devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yalnÄ±zca iki kez seÃ§ilebileceÄŸine" iliÅŸkin maddeye raÄŸmen, Nisan 2015'te Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede siyasi kriz ve ÅŸiddet olaylarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Resmi verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 1,5 yÄ±lda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 300 binden fazla kiÅŸi gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
Ä°dlib'in Kefer Nubul beldesine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Asya'nÄ±n Filistin'i olarak bilinen Hint iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 15 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, Moskova'da dÃ¼zenlenecek ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸmanÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD'nin Hawaii eyaleti, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan ve bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin durdurulmasÄ± iÃ§in dava aÃ§an ilk eyalet oldu
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n skandal bir kararla iptali Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi uygulamasÄ± gibi' diye tepki gÃ¶stermesine cevap verdi
Burundi'deki 20'ye yakÄ±n sivil toplum kuruluÅŸu, BMGK'yÄ±, bazÄ± Burundili yetkililere yaptÄ±rÄ±m uygulamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Guatemala'da meydana gelen yetiÅŸtirme yurdu yangÄ±nÄ±nda 22 kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼, 41 kÄ±z Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±. Ãœlkede 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi
DÃ¼n gece geÃ§ saatlerde kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanan uÃ§aktaki bir yolcunun uÃ§aÄŸÄ±n patlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Denpasar HavalimanÄ± bir saat sÃ¼reyle uÃ§uÅŸa kapatÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Afrika, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Ã§ekilmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun iptalini istedi
Gazze Åžeridiâ€™ndeki camilerden, Ä°srail parlamentosu Knesset'in ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±na tepki olarak yatsÄ± namazÄ±ndan sonra birkaÃ§ defa ezan okundu.
SÄ±rbistan yÃ¶netimi, Kosovaâ€™nÄ±n kendi ordusunu kurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriyeli mÃ¼ltecilere yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan ABD'li Mercy Corps grubunun bazÄ± belgelerinde eksiklik gerekÃ§esiyle Ã§alÄ±ÅŸma izinleri iptal edildi. Suriye PKKâ€™sÄ±na para akÄ±tan Mercy Corps, PYDâ€™lilere â€˜kendi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ gibiâ€™ kimlik vererek silah, organ ve insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§anak tutuyordu
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Ä°ran ve bu Ã¼lkenin desteklediÄŸi silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n teknoloji nedeniyle tehdit altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi ve 'dÃ¼nya hÃ¼kÃ¼meti' kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Irak'Ä±n Salahaddin vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±