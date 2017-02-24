DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:36, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

"OHAL 3 ay daha uzatÄ±lacak" iddiasÄ±





OHAL durumunun 3 ay daha uzatÄ±lacaÄŸÄ± iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL'in uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± meselesinin MGK'da deÄŸerlendirilip karara baÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Reuters ajansÄ±nÄ±n baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re Kuzey KÄ±brÄ±s'a gitmeden Ã¶nce Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± Milli GÃ¼venlik Kurulu'nda (MGK) deÄŸerlendirilir ve karara baÄŸlanÄ±r" dedi. Ã–te yandan Bloomberg, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 20 Temmuz'da ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. CANÄ°KLÄ°: HENÃœZ DEÄžERLENDÄ°RMEDÄ°K Bu arada NTV'nin canlÄ± yayÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli de OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± konusunu henÃ¼z deÄŸerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanÄ±n sÃ¶z konusu olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

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