DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, OHAL'in uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± meselesinin MGK'da deÄŸerlendirilip karara baÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Reuters ajansÄ±nÄ±n baÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re Kuzey KÄ±brÄ±s'a gitmeden Ã¶nce Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±lÄ±p uzatÄ±lmayacaÄŸÄ± Milli GÃ¼venlik Kurulu'nda (MGK) deÄŸerlendirilir ve karara baÄŸlanÄ±r" dedi.
Ã–te yandan Bloomberg, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 20 Temmuz'da ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
CANÄ°KLÄ°: HENÃœZ DEÄžERLENDÄ°RMEDÄ°K
Bu arada NTV'nin canlÄ± yayÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli de OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± konusunu henÃ¼z deÄŸerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanÄ±n sÃ¶z konusu olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
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Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi, saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r." ifadesini kullandÄ±