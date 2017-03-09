Van'da Ã¶ÄŸrencilere Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m hizmeti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) girecek Ã¶ÄŸrencilere toplu taÅŸÄ±ma hizmetini Ã¼cretsiz saÄŸlayacak.
HakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya'nÄ±n yerine gÃ¶revlendirilen Vali Ä°brahim TaÅŸyapan, belediyecilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sosyal projelere de aÄŸÄ±rlÄ±k veriyor.
GÃ¶revi devraldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n devletin kaynaklarÄ±nÄ± halkÄ±n hizmetinde kullanmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini aÃ§Ä±klayan TaÅŸyapan, 12 Mart'ta YGS sÄ±navÄ±na girecek Ã¶ÄŸrencilerin toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±ndan Ã¼cretsiz yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.
Bu kapsamda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 82 otobÃ¼sÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel halk otobÃ¼slerinin de bir gÃ¼nlÃ¼k Ã¼cretsiz taÅŸÄ±mayla eÄŸitime destek vereceÄŸi duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nav giriÅŸ belgelerini gÃ¶stermeleri halinde ulaÅŸÄ±mdan Ã¼cretsiz yararlanabileceÄŸi kaydedildi.
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