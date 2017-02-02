11:45, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Merkel'den ErdoÄŸan'a 'Nazi' cevabÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n skandal bir kararla iptali Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n karara iliÅŸkin 'Nazi uygulamasÄ± gibi' eleÅŸtirisine cevap geldi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "TÃ¼rkiye Ã¶nemli bir ortak ancak bu aÃ§Ä±klamalar Ã¼zÃ¼cÃ¼" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Merkel, TÃ¼rkiye'nin iÃ§ meselelerinin Almanya'ya taÅŸÄ±mamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.Â



TÃ¼rkiye ile derin fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z var diyen Merkel, "Nazi" benzetmesiyle geÃ§miÅŸte yaÅŸananlarÄ±n Ã¶nemsizleÅŸtirildiÄŸini belirtti. Bu tÃ¼r karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalara son verilmesini istedi. TÃ¼rkiye ve tÃ¼m diÄŸer Ã¼lkelerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin demokrasi deÄŸerleri Ã¼zerine inÅŸa edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Alman Parlamentosu'na seslenen Almanya NaÅŸbakanÄ±, deÄŸerlerimize uygun olduÄŸu sÃ¼rece TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z dedi. Merkel, gÃ¶zaltÄ±nda bulunan Die Welt muhabiri Deniz YÃ¼cel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ekonomi ve adalet bakanlarÄ±nÄ±n Almanya'daki referandum kampanyasÄ± etkinliklerinin skandal bir kararla iptal etmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar. VarsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar. Yani konuÅŸturmamakla Almanya'daki oylarÄ±n 'evet' deÄŸil de 'hayÄ±r' Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakÄ±ndan uzaktan alakanÄ±z yok. Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geÃ§miÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu bÃ¶yle biliniz" demiÅŸti.

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