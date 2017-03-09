GÃ¼ncelleme: 12:35, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, tarafÄ±ndan onaylanan 6804 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile NorveÃ§ KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", 6805 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Sudan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hidrokarbon AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ve 6807 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Cibuti Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

AyrÄ±ca 6808 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kenya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", 6809 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile BirleÅŸik Meksika Devletleri HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ve 6810 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± Grubu ArasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Ä°KB Ãœye Ãœlkeleri ArasÄ±ndaki Ticaret ve YatÄ±rÄ±mlarÄ±n TeÅŸviki Ä°Ã§in Ä°ÅŸbirliÄŸine Dair Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" da Resmi Gazete'de yer aldÄ±.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan diÄŸer kanunlar ise ÅŸÃ¶yle:Â

6811 sayÄ±lÄ± "GeliÅŸen Sekiz Ãœlke Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ ÅžartÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6812 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Sierra Leone Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticari ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6813 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kolombiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6814 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6815 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Honduras Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6816 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Nikaragua Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6817 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Filistin Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi KurulmasÄ±na Dair ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6818 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gine Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6819 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gambiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6820 sayÄ±lÄ± "3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada Ä°mzalanan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme ve Vergi KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Engel Olma AnlaÅŸmasÄ±nÄ± DeÄŸiÅŸtiren ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6821 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme ve Vergi KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Engel Olma AnlaÅŸmasÄ± ve Eki ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6822 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gambiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â

6823 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Konsolosluk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"