ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, tarafÄ±ndan onaylanan 6804 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile NorveÃ§ KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", 6805 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Sudan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hidrokarbon AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ve 6807 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Cibuti Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Enerji AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
AyrÄ±ca 6808 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kenya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun", 6809 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile BirleÅŸik Meksika Devletleri HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ve 6810 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± Grubu ArasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Ä°KB Ãœye Ãœlkeleri ArasÄ±ndaki Ticaret ve YatÄ±rÄ±mlarÄ±n TeÅŸviki Ä°Ã§in Ä°ÅŸbirliÄŸine Dair Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" da Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan diÄŸer kanunlar ise ÅŸÃ¶yle:Â
6811 sayÄ±lÄ± "GeliÅŸen Sekiz Ãœlke Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ ÅžartÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6812 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Sierra Leone Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticari ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6813 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kolombiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6814 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6815 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Honduras Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6816 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Nikaragua Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6817 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Filistin Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi KurulmasÄ±na Dair ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6818 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gine Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6819 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gambiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda YatÄ±rÄ±mlarÄ±n KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± TeÅŸviki ve KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6820 sayÄ±lÄ± "3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada Ä°mzalanan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme ve Vergi KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Engel Olma AnlaÅŸmasÄ±nÄ± DeÄŸiÅŸtiren ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6821 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme ve Vergi KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Engel Olma AnlaÅŸmasÄ± ve Eki ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6822 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gambiya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Gelir Ãœzerinden AlÄ±nan Vergilerde Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"Â
6823 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Konsolosluk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun"
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Antakya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerinde PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ±nÄ± vurdu
Denizli'de hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu anestezi uzmanÄ± doktor, hemÅŸire ile hasta bakÄ±cÄ± yaralandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na girecek Ã¶ÄŸrencilere toplu taÅŸÄ±ma hizmetini Ã¼cretsiz sunacak
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi, saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r." ifadesini kullandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun'un da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
Dolar/TL, saat 10.34 itibari ile 3,7657'den iÅŸlem gÃ¶rerek son bir ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ASELSAN'da gÃ¶rev yapan 84 kiÅŸi hakkÄ±nda verdiÄŸi gÃ¶zaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, ÅŸÃ¼phelilerden 43'Ã¼ yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Bulgaristan'a, azÄ±nlÄ±klarÄ±n siyasi haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama amacÄ± taÅŸÄ±yan uygulamalardan vazgeÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan, eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, duruÅŸmada kendisine yÃ¶neltilen sorulardan bazÄ±larÄ±na Ã§eliÅŸkili cevaplar verdi, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cevaplayamadÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi