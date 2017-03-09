12:13, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Hastanede oksijen tÃ¼pÃ¼ patladÄ±: 3 yaralÄ±





Denizli'de hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu anestezi uzmanÄ± doktor, hemÅŸire ile hasta bakÄ±cÄ± yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Denizli'deki hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu biri doktor, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi YoÄŸun BakÄ±m Servisinde tedavi gÃ¶ren bir hasta, rÃ¶ntgen filmi Ã§ekimi iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken kulanÄ±lan mobil oksijen tÃ¼pÃ¼ patladÄ±. Patlama sonucu anestezi uzmanÄ± doktor GÃ¶khan Peker ile hemÅŸire AyÅŸen GÃ¶k ve hasta bakÄ±cÄ± GÃ¼lsen Dalkara yaralandÄ±. HastanÄ±n yara almadan kurtulduÄŸu olayda, yataÄŸÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± da yandÄ±. Ã‡Ä±kan yangÄ±na hastane gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ile itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti. YaralÄ±lardan anestezi uzmanÄ± Peker'in, durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmek Ã¼zere Denizli Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, diÄŸer yaralÄ±larÄ±n ise saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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