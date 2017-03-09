12:17, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±





Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerinde PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ±nÄ± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatlarÄ±nda PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ± imha edildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± dÃ¼n 17.30-19.40 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine harekat gerÃ§ekleÅŸtirdi. Operasyonda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ PKK'ya ait silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ± ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi. Â

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