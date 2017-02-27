12:33, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Trump'un skandal vize dÃ¼zenlemesine ilk dava





ABD'nin Hawaii eyaleti, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan ve bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin durdurulmasÄ± iÃ§in dava aÃ§an ilk eyalet oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'ninÂ HawaiiÂ eyaleti, BaÅŸkanÂ Donald Trump'Ä±n 6 Mart'ta nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay vize yasaÄŸÄ± getiren ve ABD'nin mÃ¼lteci programÄ±nÄ± 4 ay askÄ±ya alanÂ yeni vize dÃ¼zenlemesini imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kararnamenin iptali iÃ§inÂ davaÂ aÃ§tÄ±. Eyalet adÄ±na Honolulu'daki federal mahkemeye baÅŸvuruda bulunan avukatlar, yeni dÃ¼zenlemenin Hawaii'deki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusa, turizm ve yabancÄ± Ã¶ÄŸrencilere zarar vereceÄŸi gerekÃ§esiyle durdurulmasÄ±nÄ± istedi. "HAWAÄ°Ä° ASLA AYRIMCI OLMAMIÅžTIR" BaÅŸsavcÄ± Douglas Chin, "Hawaii, tarihinde ve anayasasÄ±nda asla ayrÄ±mcÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Eyalette yaÅŸayanlarÄ±n yÃ¼zde 20'si yabancÄ± Ã¼lke doÄŸumlu, 100 bin kiÅŸinin vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± yok ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da yÃ¼zde 20'si yabancÄ± Ã¼lke doÄŸumlu." dedi. Chin, Hawaii'deki pek Ã§ok kiÅŸinin, adaya yeni geleceklerden korkmanÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir siyasete yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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