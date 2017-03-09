12:34, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Hatay'a dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Antakya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait iÅŸ makineleri, uÃ§aÄŸÄ±n parÃ§alarÄ±nÄ± toplama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸladÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda enkazÄ±n bulunduÄŸu 3 ayrÄ± noktaya iÅŸ makineleriyle ulaÅŸan ekipler, parÃ§alarÄ± toplayÄ±p kamyona yÃ¼kledi. ParÃ§alarÄ±n, 121. Hatay Serinyol Jandarma EÄŸitim KomutanlÄ±ÄŸÄ± hurdalÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot, AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§esi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde yaralÄ± halde bulunmuÅŸ ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce de Ankara ve EskiÅŸehir'den gelen teknik ekipten oluÅŸan kaza kÄ±rÄ±m heyeti de Rusya'dan 2 uzmanla beraber Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nda inceleme yapmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â Â

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