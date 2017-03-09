12:38, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da anlaÅŸma imzalanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir araya geleceÄŸi TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÃœDÄ°K) toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde, deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki ticari ve ekonomik iÅŸ birliÄŸinin, yaÅŸanan olumsuz olaylardan sonra kademeli bir ÅŸekilde toparlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Novak, "ÃœDÄ°Kâ€™in eÅŸ baÅŸkanÄ±, deÄŸerli meslektaÅŸÄ±m Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile tÃ¼m alanlarda iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§ok iyi dÃ¼zeyde iletiÅŸimimiz var. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iki Ã¼lke ticaretinde yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ tÃ¼m taraflarÄ±n fayda saÄŸlayacaÄŸÄ± bir ÅŸekilde tekrar toparlamamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

ANLAÅžMALAR SADECE EKONOMÄ° VE TÄ°CARET Ä°Åž BÄ°RLÄ°KLERÄ°NÄ° KAPSAMAYACAK

Bakan Novak, ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸmanÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, sÃ¶z konusu anlaÅŸmalarÄ±n sadece ekonomi ve ticaret alanÄ±nÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda teknik ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliklerini de kapsayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ToplantÄ±da iki Ã¼lke arasÄ±nda 2017-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayacak orta vadeli ticari, ekonomik, bilimsel ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸ birliÄŸi programÄ±nÄ±n imzalanacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Novak, "ToplantÄ±da imzalanacak bir diÄŸer kritik anlaÅŸma ise Rusya YatÄ±rÄ±m Fonu ile TÃ¼rkiye VarlÄ±k ve YatÄ±rÄ±m Fonu arasÄ±nda ortak yatÄ±rÄ±m fonu kurulmasÄ±na iliÅŸkin protokol olacak." dedi.

Novak, ayrÄ±ca toplantÄ±da TÃ¼rk ve Rus KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda imzalanacak anlaÅŸmayla, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve turizm yÄ±lÄ± ilan edileceÄŸini belirterek, "ToplantÄ± kapsamÄ±nda imzalanacak bir dizi anlaÅŸma daha olacak. Ã–rneÄŸin ekonomi kurumlarÄ±mÄ±z arasÄ±nda, tarÄ±m ve sanayide ikili ticaretteki kaldÄ±rÄ±labilecek engellere iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor." diye konuÅŸtu.

TÃœRK AKIMI DOÄžALGAZ PROJESÄ°

TÃ¼rk AkÄ±mÄ±Â doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinde belirlenen takvime gÃ¶re ilerlendiÄŸini ifade eden Novak, ilk hattÄ±n 2019 sonunda devreye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Novak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžu anda Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda, TÃ¼rkiye-Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸacak ikinci hatla ilgili takvim, rota gibi konular gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. Yunan DEPA ve Ä°talyan Edison ÅŸirketleriyle, Poseidon boru hattÄ±nÄ±n kullanÄ±larak Ä°talya'ya doÄŸalgaz ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunu inceliyoruz. GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'da Macaristan ve SÄ±rbistan gibi Ã¼lkelerin bu projeye ilgi duyduklarÄ±nÄ± biliyoruz. EÄŸer doÄŸalgazÄ±n alÄ±mÄ±na, hacmine ve takvimine yÃ¶nelik garantiler olursa TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda ikinci hattÄ±n inÅŸasÄ± kararÄ± ivedilikle alÄ±nacaktÄ±r."