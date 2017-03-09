12:49, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± genÃ§ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 15 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ Ã¶ldÃ¼.

Emniyet yetkilisi S.P. Vaid, Hint askerlerinin, direniÅŸÃ§ilerin bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Padgampora kÃ¶yÃ¼nÃ¼ gÃ¼venlik Ã§emberi altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Vaid, kÃ¶y meydanÄ±na yÃ¼rÃ¼yen vatandaÅŸlarÄ±n, direniÅŸÃ§ilerin kaÃ§masÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine taÅŸlarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmada 15 yaÅŸÄ±ndaki bir gencin kaza kurÅŸunuyla Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

KÃ¶ylÃ¼ler ise gencin, askerlerin protestoculara ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§atÄ±ÅŸmada 3 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana tartÄ±ÅŸma konusu olan KeÅŸmir'de 70 bin kiÅŸi ÅŸiddet olaylarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Cammu KeÅŸmir'deki direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±z olmak ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylemler yapÄ±yor.