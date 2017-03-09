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04:11, 10 Mart 2017 Cuma
Afrika
GÃ¼ncelleme: 02:22, 10 Mart 2017 Cuma

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DoÄŸu Afrika'da milyonlarca kiÅŸi aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde
DoÄŸu Afrika'da milyonlarca kiÅŸi aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde

BM verilerine gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde 23 milyon kiÅŸi gÄ±da krizi nedeniyle aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri arttÄ±rÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da kriziÂ nedeniyle 23 milyon kiÅŸininÂ aÃ§lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze geldiÄŸi veÂ kÄ±tlÄ±kÂ kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±Â DoÄŸu Afrika'da, uluslararasÄ± toplumun harekete geÃ§memesi halinde bÃ¼yÃ¼k bir felaket yaÅŸanabilir.

DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±ÄŸÄ±n ve iÃ§ savaÅŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÄ±da krizi, kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ±yla yeni bir boyut kazandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re,Â Somali,Â GÃ¼ney Sudan,Â Etiyopya,Â Kenya,Â Cibuti,Â Sudan,Â UgandaÂ veÂ BurundiÂ gibi Ã¼lkelerde yaklaÅŸÄ±k 23 milyon kiÅŸi acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyor.

GÄ±da krizinin baÅŸlÄ±ca sebebini ÅŸiddetli kuraklÄ±k ve iÃ§ savaÅŸ oluÅŸtururken, ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±k, yaÄŸÄ±ÅŸ rejimindeki deÄŸiÅŸiklik ve gÃ¶Ã§ trafiÄŸi de krizi tetikleyen etkenler arasÄ±nda yer alÄ±yor. BÃ¶lgede hayvan Ã¶lÃ¼mlerine ve hasatÄ±n dÃ¼ÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak oluÅŸan gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ da devam ediyor.

SOMALÄ°'DE DURUM Ã‡OK KÃ–TÃœ

YaklaÅŸÄ±k 26 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkede sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n neden olduÄŸu zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren Somali halkÄ±, 2011'de on binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an kuraklÄ±k felaketinden sonra yeniden bÃ¼yÃ¼k krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

GeÃ§en hafta kuraklÄ±k sebebiyle "ulusal felaket" ilan edilen Somali'de, ÅŸu ana kadar 110 kiÅŸinin aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. BM, Ã¼lke nÃ¼fusunun neredeyse yarÄ±sÄ±na tekabÃ¼l eden 6,2 milyon kiÅŸinin gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirtirken, 2,9 milyon kiÅŸinin de "acil yardÄ±ma muhtaÃ§" olduÄŸunu bildirdi.

Ãœlkede temel insani ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gerekli rakam yaklaÅŸÄ±k 450 milyon dolar olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

GÃœNEY SUDAN'DA Ä°Ã‡ SAVAÅžIN OLUÅžTURDUÄžU KITLIK

Zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ± ve tarÄ±ma elveriÅŸli topraklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen iÃ§ savaÅŸ sebebiyle bÃ¼yÃ¼k gÄ±da krizi yaÅŸayan GÃ¼ney Sudan'da, 4,9 milyon kiÅŸi acil yardÄ±m bekliyor.

BM, Ã§oÄŸu Ã§iftÃ§i olan halkÄ±n iÃ§ savaÅŸ nedeniyle iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m kaynaklarÄ±nÄ± tÃ¼kettiÄŸini kaydediyor. "Ä°nsan kaynaklÄ± kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan Ã¼lkenin Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgesinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸi yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor.

GÄ±da ve ilaÃ§ gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan GÃ¼ney SudanlÄ±lar komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya da devam ediyor. GÃ¼ney Sudan'dan komÅŸu Ã¼lkelere giden mÃ¼lteci sayÄ±sÄ± 1,5 milyonu aÅŸtÄ±.

ETÄ°YOPYA'DA YÃœZLERCE OKULDA EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Son yÄ±llarda kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Etiyopya'nÄ±n doÄŸu ve gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde, 5,6 milyon kiÅŸinin acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ifade ediliyor.

YardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in 948 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulan Ã¼lkede, hÃ¼kÃ¼met kuraklÄ±k bÃ¶lgelerine yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ± arttÄ±rdÄ±. GeÃ§en ay Somali, GÃ¼ney UluslarÄ± ve HalklarÄ± ve Oromo eyaletlerine tonlarca yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, yine aynÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayan ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan kiÅŸiler iÃ§in 200 bin balya saman daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ãœlkede ÅŸu ana kadar 578 okulda eÄŸitime ara verildi, 228 bin Ã¶ÄŸrenci kuraklÄ±k sebebiyle okullarÄ±na gidemiyor.

KuraklÄ±ÄŸÄ±n en fazla etkinlendiÄŸi Ã¼lkelerden biri olan Kenya'da ise 2,7 milyon kiÅŸi kuraklÄ±k nedeniyle ve hasat miktarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten dolayÄ± destek bekliyor.

Ekonomik ve siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Burundi'de 1,5 milyon, Sudan'da 3,6 milyon, Cibuti'de 200 bin, Uganda'da 1,6 milyon kiÅŸinin acil yardÄ±ma ihtiyacÄ± var.

GIDA FÄ°YATLARINDA REKOR ARTIÅž

Ã–te yandan, DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±k nedeniyle son bir yÄ±lda gÄ±da fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ da krizin bÃ¼yÃ¼mesine sebep oluyor.

BM GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FOA) verilerine gÃ¶re, Etiyopya, Kenya, Somali, GÃ¼ney Sudan, Uganda ve Tanzanya'daki gÄ±da fiyatlarÄ± son bir yÄ±l iÃ§inde rekor seviyelere yaklaÅŸtÄ±.Â 

GÃ¼ney Sudan'da gÄ±da fiyatlarÄ± bir yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 4 kat arttÄ±. BÃ¶lgede yetersiz yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle otlaklar azalÄ±rken yaÅŸanan su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyata satmasÄ±na sebep oldu. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n fiyatÄ± bir yÄ±l Ã¶ncesine kÄ±yasla Somali'de yÃ¼zde 60, Kenya'da yÃ¼zde 30 dÃ¼ÅŸtÃ¼.

TÃœRK KIZLAYI'NDAN YARDIM KAMPANYASI

DoÄŸu Afrika'da yaÅŸanan insani drama sessiz kalmayan TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ise bÃ¶lge iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki "DoÄŸu Afrika'ya Umut Ol" kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde tÃ¼m GSM operatÃ¶rlerinden 2868'e "DOGUAFRIKA" yazÄ±p mesaj yollayarak 10 lira baÄŸÄ±ÅŸta bulunmak mÃ¼mkÃ¼n.



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