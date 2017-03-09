DoÄŸu Afrika'da milyonlarca kiÅŸi aÃ§lÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde

GÄ±da kriziÂ nedeniyle 23 milyon kiÅŸininÂ aÃ§lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze geldiÄŸi veÂ kÄ±tlÄ±kÂ kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±Â DoÄŸu Afrika'da, uluslararasÄ± toplumun harekete geÃ§memesi halinde bÃ¼yÃ¼k bir felaket yaÅŸanabilir.
DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±ÄŸÄ±n ve iÃ§ savaÅŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÄ±da krizi, kÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ±yla yeni bir boyut kazandÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re,Â Somali,Â GÃ¼ney Sudan,Â Etiyopya,Â Kenya,Â Cibuti,Â Sudan,Â UgandaÂ veÂ BurundiÂ gibi Ã¼lkelerde yaklaÅŸÄ±k 23 milyon kiÅŸi acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyor.
GÄ±da krizinin baÅŸlÄ±ca sebebini ÅŸiddetli kuraklÄ±k ve iÃ§ savaÅŸ oluÅŸtururken, ekonomik istikrarsÄ±zlÄ±k, yaÄŸÄ±ÅŸ rejimindeki deÄŸiÅŸiklik ve gÃ¶Ã§ trafiÄŸi de krizi tetikleyen etkenler arasÄ±nda yer alÄ±yor. BÃ¶lgede hayvan Ã¶lÃ¼mlerine ve hasatÄ±n dÃ¼ÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak oluÅŸan gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ da devam ediyor.
YaklaÅŸÄ±k 26 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkede sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n neden olduÄŸu zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren Somali halkÄ±, 2011'de on binlerce kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an kuraklÄ±k felaketinden sonra yeniden bÃ¼yÃ¼k krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.
GeÃ§en hafta kuraklÄ±k sebebiyle "ulusal felaket" ilan edilen Somali'de, ÅŸu ana kadar 110 kiÅŸinin aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. BM, Ã¼lke nÃ¼fusunun neredeyse yarÄ±sÄ±na tekabÃ¼l eden 6,2 milyon kiÅŸinin gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu belirtirken, 2,9 milyon kiÅŸinin de "acil yardÄ±ma muhtaÃ§" olduÄŸunu bildirdi.
Ãœlkede temel insani ihtiyaÃ§larÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in gerekli rakam yaklaÅŸÄ±k 450 milyon dolar olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
Zengin yeraltÄ± kaynaklarÄ± ve tarÄ±ma elveriÅŸli topraklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen iÃ§ savaÅŸ sebebiyle bÃ¼yÃ¼k gÄ±da krizi yaÅŸayan GÃ¼ney Sudan'da, 4,9 milyon kiÅŸi acil yardÄ±m bekliyor.
BM, Ã§oÄŸu Ã§iftÃ§i olan halkÄ±n iÃ§ savaÅŸ nedeniyle iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m kaynaklarÄ±nÄ± tÃ¼kettiÄŸini kaydediyor. "Ä°nsan kaynaklÄ± kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan Ã¼lkenin Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgesinde yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸi yaÅŸam savaÅŸÄ± veriyor.
GÄ±da ve ilaÃ§ gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan GÃ¼ney SudanlÄ±lar komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya da devam ediyor. GÃ¼ney Sudan'dan komÅŸu Ã¼lkelere giden mÃ¼lteci sayÄ±sÄ± 1,5 milyonu aÅŸtÄ±.
Son yÄ±llarda kuraklÄ±kla mÃ¼cadele eden Etiyopya'nÄ±n doÄŸu ve gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde, 5,6 milyon kiÅŸinin acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ifade ediliyor.
YardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in 948 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyulan Ã¼lkede, hÃ¼kÃ¼met kuraklÄ±k bÃ¶lgelerine yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ± arttÄ±rdÄ±. GeÃ§en ay Somali, GÃ¼ney UluslarÄ± ve HalklarÄ± ve Oromo eyaletlerine tonlarca yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, yine aynÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayan ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan kiÅŸiler iÃ§in 200 bin balya saman daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Ãœlkede ÅŸu ana kadar 578 okulda eÄŸitime ara verildi, 228 bin Ã¶ÄŸrenci kuraklÄ±k sebebiyle okullarÄ±na gidemiyor.
KuraklÄ±ÄŸÄ±n en fazla etkinlendiÄŸi Ã¼lkelerden biri olan Kenya'da ise 2,7 milyon kiÅŸi kuraklÄ±k nedeniyle ve hasat miktarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸten dolayÄ± destek bekliyor.
Ekonomik ve siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Burundi'de 1,5 milyon, Sudan'da 3,6 milyon, Cibuti'de 200 bin, Uganda'da 1,6 milyon kiÅŸinin acil yardÄ±ma ihtiyacÄ± var.
Ã–te yandan, DoÄŸu Afrika'da kuraklÄ±k nedeniyle son bir yÄ±lda gÄ±da fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ da krizin bÃ¼yÃ¼mesine sebep oluyor.
BM GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FOA) verilerine gÃ¶re, Etiyopya, Kenya, Somali, GÃ¼ney Sudan, Uganda ve Tanzanya'daki gÄ±da fiyatlarÄ± son bir yÄ±l iÃ§inde rekor seviyelere yaklaÅŸtÄ±.Â
GÃ¼ney Sudan'da gÄ±da fiyatlarÄ± bir yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 4 kat arttÄ±. BÃ¶lgede yetersiz yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle otlaklar azalÄ±rken yaÅŸanan su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyata satmasÄ±na sebep oldu. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n fiyatÄ± bir yÄ±l Ã¶ncesine kÄ±yasla Somali'de yÃ¼zde 60, Kenya'da yÃ¼zde 30 dÃ¼ÅŸtÃ¼.
DoÄŸu Afrika'da yaÅŸanan insani drama sessiz kalmayan TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ise bÃ¶lge iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki "DoÄŸu Afrika'ya Umut Ol" kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde tÃ¼m GSM operatÃ¶rlerinden 2868'e "DOGUAFRIKA" yazÄ±p mesaj yollayarak 10 lira baÄŸÄ±ÅŸta bulunmak mÃ¼mkÃ¼n.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Gazi HÃ¼srev Bey KÃ¼tÃ¼phanesi'nde bulunan, geÃ§miÅŸe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ binlerce el yazmasÄ±, harita, gazete ve nadide eser kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde onarÄ±lÄ±yor
BM verilerine gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde 23 milyon kiÅŸi gÄ±da krizi nedeniyle aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri arttÄ±rÄ±yor.
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan (Enosis kararÄ±) dÃ¶nÃ¼lmesidir" dedi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artan yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, Rakka operasyonuna destek vermek Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 400 Ã¶zel kuvvet topÃ§u birliÄŸinin Suriyeâ€™ye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna Hersek'in "soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyon" talebini reddetti
Ä°sviÃ§re Senatosu, kamuya aÃ§Ä±k alanlarda burka kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifini 26'ya karÅŸÄ± 9 oyla reddetti
Irak anti terÃ¶r timi komutanlarÄ±ndan TÃ¼mgeneral Bervari, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine gÃ¶re DEAÅž lideri BaÄŸdadi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda saklanÄ±yor" dedi
Ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesini talep eden Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi
Hizbullah hareketi adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, baÅŸkent Sana'nÄ±n doÄŸusundaki daÄŸlÄ±k alanda bazÄ± bÃ¶lgeleri Husilerden geri aldÄ±
Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
AmerikalÄ± Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer ile biraraya gelen KÄ±rgÄ±zistan genelkurmay BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini sÃ¶yledi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, temaslarda bulunmak iÃ§in bulunduÄŸu Rusya'da, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Avrupa'daki bu yeni silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin" dedi