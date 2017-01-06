13:10, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Knesset'e sert Ã§Ä±ktÄ±





Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili, "KudÃ¼s gibi Mekke ve Medine'den sonra MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k merkezi, mabedi ve kutsal mekanda ezanÄ±n yasaklanmasÄ±, tarih boyunca Ä°slam'Ä±n ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n o topraklardaki bÃ¼tÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yasaklamak manasÄ±ndadÄ±r. Bu kabul edilemez." dedi.

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