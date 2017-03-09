Åžili'de 'Elif' 'Veronica'yÄ± geÃ§ti

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Åžili'de, ulusal televizyonlarda yayÄ±nlanan TÃ¼rk dizilerinden etkilenen halk, son yÄ±llarda doÄŸan bebeklere TÃ¼rk isimleri vermeye baÅŸladÄ±.
Åžili NÃ¼fus KayÄ±t Merkezinin verilerine gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nda doÄŸan birÃ§ok kÄ±za "Elif" ismi verildi. "Elif", Latin Amerika'da kullanÄ±lan "Loreto" ve "Veronica" gibi geleneksel isimleri geride bÄ±raktÄ±.
NÃ¼fus kayÄ±tlarÄ±ndan alÄ±nan ve 10 binden fazla Ã§ocuÄŸun ismi sÄ±ralanarak yapÄ±lan listede, Åžili'de en Ã§ok tercih edilen isimler kÄ±z bebeklerde "Sofia" oldu. Åžili'de 2016'da doÄŸan 4 bin 11 bebeÄŸe Sofia ismi verildi. Erkeklerde ise 4 bin 106 bebeÄŸe verilen "Agustin" ismi ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
Ãœlkede geÃ§en yÄ±l 59 kÄ±za, TÃ¼rk televizyon dizisi "Elif"te yer alan karakterin ismi koyuldu. "Elif", Åžili'de geÃ§en yÄ±l en Ã§ok koyulan isimler sÄ±ralamasÄ±nda 200'Ã¼ncÃ¼ oldu.
Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yine aynÄ± dizideki bir baÅŸka karakter olan "NilÃ¼fer" de tercih edilen kÄ±z isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±. Åžili'de geÃ§en yÄ±l 9 bebeÄŸe "NilÃ¼fer" adÄ± verildi.
Åžili'de, ulusal televizyonlarda yayÄ±nlanan TÃ¼rk televizyon dizilerinden esinlenen aileler yeni doÄŸan Ã§ocuklarÄ±na "Elif", "NilÃ¼fer" ve "Ä°brahim" gibi TÃ¼rk isimleri vermeye baÅŸladÄ±
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Gazi HÃ¼srev Bey KÃ¼tÃ¼phanesi'nde bulunan, geÃ§miÅŸe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ binlerce el yazmasÄ±, harita, gazete ve nadide eser kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde onarÄ±lÄ±yor
BM verilerine gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde 23 milyon kiÅŸi gÄ±da krizi nedeniyle aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri arttÄ±rÄ±yor.
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan (Enosis kararÄ±) dÃ¶nÃ¼lmesidir" dedi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artan yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, Rakka operasyonuna destek vermek Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 400 Ã¶zel kuvvet topÃ§u birliÄŸinin Suriyeâ€™ye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna Hersek'in "soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyon" talebini reddetti
Ä°sviÃ§re Senatosu, kamuya aÃ§Ä±k alanlarda burka kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifini 26'ya karÅŸÄ± 9 oyla reddetti
Irak anti terÃ¶r timi komutanlarÄ±ndan TÃ¼mgeneral Bervari, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine gÃ¶re DEAÅž lideri BaÄŸdadi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda saklanÄ±yor" dedi
Ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesini talep eden Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi
Hizbullah hareketi adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, baÅŸkent Sana'nÄ±n doÄŸusundaki daÄŸlÄ±k alanda bazÄ± bÃ¶lgeleri Husilerden geri aldÄ±
Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
AmerikalÄ± Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer ile biraraya gelen KÄ±rgÄ±zistan genelkurmay BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini sÃ¶yledi