GÃ¼ncelleme: 04:28, 10 Mart 2017 Cuma

Åžili'de 'Elif' 'Veronica'yÄ± geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Åžili'de, ulusal televizyonlarda yayÄ±nlanan TÃ¼rk dizilerinden etkilenen halk, son yÄ±llarda doÄŸan bebeklere TÃ¼rk isimleri vermeye baÅŸladÄ±.

2016'DA DOÄžAN PEK Ã‡OK KIZA "ELÄ°F" Ä°SMÄ° VERÄ°LDÄ°

Åžili NÃ¼fus KayÄ±t Merkezinin verilerine gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nda doÄŸan birÃ§ok kÄ±za "Elif" ismi verildi. "Elif", Latin Amerika'da kullanÄ±lan "Loreto" ve "Veronica" gibi geleneksel isimleri geride bÄ±raktÄ±.

NÃ¼fus kayÄ±tlarÄ±ndan alÄ±nan ve 10 binden fazla Ã§ocuÄŸun ismi sÄ±ralanarak yapÄ±lan listede, Åžili'de en Ã§ok tercih edilen isimler kÄ±z bebeklerde "Sofia" oldu. Åžili'de 2016'da doÄŸan 4 bin 11 bebeÄŸe Sofia ismi verildi. Erkeklerde ise 4 bin 106 bebeÄŸe verilen "Agustin" ismi ilk sÄ±rada yer aldÄ±.

Ãœlkede geÃ§en yÄ±l 59 kÄ±za, TÃ¼rk televizyon dizisi "Elif"te yer alan karakterin ismi koyuldu. "Elif", Åžili'de geÃ§en yÄ±l en Ã§ok koyulan isimler sÄ±ralamasÄ±nda 200'Ã¼ncÃ¼ oldu.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yine aynÄ± dizideki bir baÅŸka karakter olan "NilÃ¼fer" de tercih edilen kÄ±z isimleri arasÄ±nda yer aldÄ±. Åžili'de geÃ§en yÄ±l 9 bebeÄŸe "NilÃ¼fer" adÄ± verildi.