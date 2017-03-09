Esed'den Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, Esed gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Sivil savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Suriye rejimine ait iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki Kefer Nubul beldesini bombaladÄ±. SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda 2 Ã§ocuk ve bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
BombardÄ±manÄ±n, hedef alÄ±nan bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma sebep olduÄŸu belirtildi.
Suriye rejimi, geÃ§en hafta da Kefer Nubul'u hedef almÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±da 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±k 2016'da ilan edilen ateÅŸkes, rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ihlal ediliyor.
Ä°dlib'in Kefer Nubul beldesine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Asya'nÄ±n Filistin'i olarak bilinen Hint iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 15 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, Moskova'da dÃ¼zenlenecek ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸmanÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD'nin Hawaii eyaleti, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan ve bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin durdurulmasÄ± iÃ§in dava aÃ§an ilk eyalet oldu
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n skandal bir kararla iptali Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi uygulamasÄ± gibi' diye tepki gÃ¶stermesine cevap verdi
Burundi'deki 20'ye yakÄ±n sivil toplum kuruluÅŸu, BMGK'yÄ±, bazÄ± Burundili yetkililere yaptÄ±rÄ±m uygulamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Guatemala'da meydana gelen yetiÅŸtirme yurdu yangÄ±nÄ±nda 22 kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼, 41 kÄ±z Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±. Ãœlkede 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi
DÃ¼n gece geÃ§ saatlerde kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanan uÃ§aktaki bir yolcunun uÃ§aÄŸÄ±n patlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Denpasar HavalimanÄ± bir saat sÃ¼reyle uÃ§uÅŸa kapatÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Afrika, UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Ã§ekilmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun iptalini istedi
Gazze Åžeridiâ€™ndeki camilerden, Ä°srail parlamentosu Knesset'in ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ±na tepki olarak yatsÄ± namazÄ±ndan sonra birkaÃ§ defa ezan okundu.
SÄ±rbistan yÃ¶netimi, Kosovaâ€™nÄ±n kendi ordusunu kurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Suriyeli mÃ¼ltecilere yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan ABD'li Mercy Corps grubunun bazÄ± belgelerinde eksiklik gerekÃ§esiyle Ã§alÄ±ÅŸma izinleri iptal edildi. Suriye PKKâ€™sÄ±na para akÄ±tan Mercy Corps, PYDâ€™lilere â€˜kendi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ gibiâ€™ kimlik vererek silah, organ ve insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na Ã§anak tutuyordu
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Ä°ran ve bu Ã¼lkenin desteklediÄŸi silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin Suriye'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turunun 23 Mart'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ fizikÃ§i Stephen Hawking, insanlÄ±ÄŸÄ±n teknoloji nedeniyle tehdit altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi ve 'dÃ¼nya hÃ¼kÃ¼meti' kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Irak'Ä±n Salahaddin vilayetinde dÃ¼ÄŸÃ¼n salonuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 23 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±