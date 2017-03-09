13:22, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Esed'den Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Ä°dlib'in Kefer Nubul beldesine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, Esed gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. Sivil savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Suriye rejimine ait iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki Kefer Nubul beldesini bombaladÄ±. SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda 2 Ã§ocuk ve bir kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. BombardÄ±manÄ±n, hedef alÄ±nan bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma sebep olduÄŸu belirtildi. Suriye rejimi, geÃ§en hafta da Kefer Nubul'u hedef almÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±da 6 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±k 2016'da ilan edilen ateÅŸkes, rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ihlal ediliyor.

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