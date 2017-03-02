13:18, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Almanya-Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ± ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya geldi.Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndeme iliÅŸkin medya temsilcileri ve kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±na bilgilendirmede bulundu.

Almanya ile yaÅŸanan krizle ilgili Â konuÅŸan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "30 toplantÄ± yapmak iÃ§in liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldÄ±rmalÄ±" dedi.Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca ÅŸimdiki Alman hÃ¼kÃ¼metini Nazi olarak tanÄ±mlamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak, Alman hÃ¼kÃ¼metin icraatlerinin Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HOLLANDA'YA UYARI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Hollanda'daki etkinlik iÃ§in mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini belirterek, "Rica ederse seÃ§im sonrasÄ± gel diye, adam gibi rica ederse, seÃ§im sonrasÄ± cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her ÅŸart bizim iÃ§in zor derse' bu cumartesi giderim." dedi.

"YPGâ€™YÄ° VURACAÄžIMIZI NET BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ä°FADE ETTÄ°K"

TÃ¼rkiyeâ€™nin hedefinin El Babâ€™dan sonra Ã¶ncelikle MÃ¼nbiÃ§ olduÄŸunu belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "MÃ¼nbiÃ§â€™e gittiÄŸimiz zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak YPGâ€™yi vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha Ã¶nce net bir ÅŸekilde ifade ettik" diye konuÅŸtu.