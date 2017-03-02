Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Almanya-Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ± ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya geldi.Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndeme iliÅŸkin medya temsilcileri ve kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±na bilgilendirmede bulundu.
Almanya ile yaÅŸanan krizle ilgili Â konuÅŸan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "30 toplantÄ± yapmak iÃ§in liste verdik. Almanya bu sorunu ortadan kaldÄ±rmalÄ±" dedi.Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca ÅŸimdiki Alman hÃ¼kÃ¼metini Nazi olarak tanÄ±mlamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak, Alman hÃ¼kÃ¼metin icraatlerinin Nazi dÃ¶nemini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Hollanda'daki etkinlik iÃ§in mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini belirterek, "Rica ederse seÃ§im sonrasÄ± gel diye, adam gibi rica ederse, seÃ§im sonrasÄ± cuma ya da cumartesi gidebiliriz. 'Her ÅŸart bizim iÃ§in zor derse' bu cumartesi giderim." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin hedefinin El Babâ€™dan sonra Ã¶ncelikle MÃ¼nbiÃ§ olduÄŸunu belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "MÃ¼nbiÃ§â€™e gittiÄŸimiz zaman karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak YPGâ€™yi vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha Ã¶nce net bir ÅŸekilde ifade ettik" diye konuÅŸtu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Antakya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerinde PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ±nÄ± vurdu
Denizli'de hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu anestezi uzmanÄ± doktor, hemÅŸire ile hasta bakÄ±cÄ± yaralandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na girecek Ã¶ÄŸrencilere toplu taÅŸÄ±ma hizmetini Ã¼cretsiz sunacak
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi, saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r." ifadesini kullandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili tutuklanan, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun'un da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor
Dolar/TL, saat 10.34 itibari ile 3,7657'den iÅŸlem gÃ¶rerek son bir ayÄ±n en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, petrol ve doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, "Bu yÄ±l Karadeniz ve Akdeniz olmak Ã¼zere arama ve sondaj konularÄ±nda Ã¶nemli hamlelerimiz olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ASELSAN'da gÃ¶rev yapan 84 kiÅŸi hakkÄ±nda verdiÄŸi gÃ¶zaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, ÅŸÃ¼phelilerden 43'Ã¼ yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Bulgaristan'a, azÄ±nlÄ±klarÄ±n siyasi haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlama amacÄ± taÅŸÄ±yan uygulamalardan vazgeÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan, eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, duruÅŸmada kendisine yÃ¶neltilen sorulardan bazÄ±larÄ±na Ã§eliÅŸkili cevaplar verdi, bazÄ±larÄ±nÄ± ise cevaplayamadÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi