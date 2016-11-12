ErdoÄŸan'a suikast davasÄ±nda GÃ¼len'in iadesi istendi

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ±Â FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talepte bulunulmasÄ±na karar verildi.
MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n konferans salonunda gÃ¶rÃ¼len 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n savunma iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talepleri ve dava dosyasÄ±na gÃ¶nderilen delilleri inceledi.
Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ, Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deposundan askeri hat Ã¼zerinde yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ±n mahkemeye gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi.Â
TC-Ata uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n radar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± CD'nin de mahkemeye gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret eden BaÅŸtoÄŸ, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda yazÄ±lan yazÄ±ya istinaden sanÄ±klarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±n plaka kayÄ±tlarÄ±yla ilgili dokÃ¼manlarÄ±n geldiÄŸini kaydetti.Â
BaÅŸtoÄŸ, sanÄ±k askerlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n daha Ã¶nce gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± 3. ve 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±klarÄ±nÄ±n depolarÄ±nda bulunmayan ve olay sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen malzemelerin listesinin de ellerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
Ankara Kriminal Polis Laboratuvar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce silahlar Ã¼zerinde yapÄ±lan biyolojik inceleme raporu dosyasÄ±nÄ±n gÃ¶nderildiÄŸini belirten BaÅŸtoÄŸ, bazÄ± sanÄ±klarÄ±n telefonlarÄ±nÄ±n SIM ve hafÄ±za kartlarÄ±yla ilgili yapÄ±lan incelemelerin de tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â
Mahkeme BaÅŸkanÄ± BaÅŸtoÄŸ, inceleme sonunda sanÄ±klardan Haydar Murat Ã–zden ve Cenk BahadÄ±r AvcÄ±'nÄ±n SIM kart ile hafÄ±za kartlarÄ±nda "ByLock", "Eagle" ve "Kakaotalk" gibi programlara rastlanmadÄ±ÄŸÄ± ancak sÃ¶z konusu kelimelerle ilgili kalÄ±ntÄ± izinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
Adresi belli olmasÄ± nedeniyle davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iade edilmesine iliÅŸkin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yazÄ± gÃ¶nderilmesi talebinde bulunulduÄŸunu ifade eden BaÅŸtoÄŸ, ayrÄ±ca firari sanÄ±klar Burkay Karatepe ve Ã–zcan Karacan'Ä±n yakalanmasÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Mahkeme dosyalarÄ±nÄ±n binlerce sayfaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle sanÄ±klara bunlarÄ±n ulaÅŸmasÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Mahkeme BaÅŸkanÄ± BaÅŸtoÄŸ, sadece telefon HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dahi 100 bin sayfadan fazla olduÄŸunu vurguladÄ±.
Bunun Ã¼zerine sanÄ±klar, cezaevinde kullanabilmeleri iÃ§in bilgisayar talebinde bulundu.
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'i Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in ABD'den iadesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talepte bulunulmasÄ±na karar verdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
Antakya ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerinde PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barÄ±nma alanÄ±nÄ± vurdu
Denizli'de hastanede mobil olarak kullanÄ±lan oksijen tÃ¼pÃ¼nÃ¼n patlamasÄ± sonucu anestezi uzmanÄ± doktor, hemÅŸire ile hasta bakÄ±cÄ± yaralandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na girecek Ã¶ÄŸrencilere toplu taÅŸÄ±ma hizmetini Ã¼cretsiz sunacak
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manÅŸetindeki 'Adalet BakanÄ± savcÄ±ya talimat verdi, saldÄ±rgan serbest kaldÄ±.' haberi, aÃ§Ä±k iftiradÄ±r." ifadesini kullandÄ±