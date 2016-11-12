13:57, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'a suikast davasÄ±nda GÃ¼len'in iadesi istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ±Â FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talepte bulunulmasÄ±na karar verildi.

MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n konferans salonunda gÃ¶rÃ¼len 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n savunma iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talepleri ve dava dosyasÄ±na gÃ¶nderilen delilleri inceledi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± EmirÅŸah BaÅŸtoÄŸ, Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deposundan askeri hat Ã¼zerinde yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸme kayÄ±tlarÄ±nÄ±n mahkemeye gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

TC-Ata uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n radar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± CD'nin de mahkemeye gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret eden BaÅŸtoÄŸ, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda yazÄ±lan yazÄ±ya istinaden sanÄ±klarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±n plaka kayÄ±tlarÄ±yla ilgili dokÃ¼manlarÄ±n geldiÄŸini kaydetti.Â

BaÅŸtoÄŸ, sanÄ±k askerlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n daha Ã¶nce gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± 3. ve 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±klarÄ±nÄ±n depolarÄ±nda bulunmayan ve olay sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen malzemelerin listesinin de ellerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

SIM VE HAFIZA KARTLARINDA Ä°NCELEME TAMAMLANDI

Ankara Kriminal Polis Laboratuvar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce silahlar Ã¼zerinde yapÄ±lan biyolojik inceleme raporu dosyasÄ±nÄ±n gÃ¶nderildiÄŸini belirten BaÅŸtoÄŸ, bazÄ± sanÄ±klarÄ±n telefonlarÄ±nÄ±n SIM ve hafÄ±za kartlarÄ±yla ilgili yapÄ±lan incelemelerin de tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

Mahkeme BaÅŸkanÄ± BaÅŸtoÄŸ, inceleme sonunda sanÄ±klardan Haydar Murat Ã–zden ve Cenk BahadÄ±r AvcÄ±'nÄ±n SIM kart ile hafÄ±za kartlarÄ±nda "ByLock", "Eagle" ve "Kakaotalk" gibi programlara rastlanmadÄ±ÄŸÄ± ancak sÃ¶z konusu kelimelerle ilgili kalÄ±ntÄ± izinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Adresi belli olmasÄ± nedeniyle davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iade edilmesine iliÅŸkin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yazÄ± gÃ¶nderilmesi talebinde bulunulduÄŸunu ifade eden BaÅŸtoÄŸ, ayrÄ±ca firari sanÄ±klar Burkay Karatepe ve Ã–zcan Karacan'Ä±n yakalanmasÄ± iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Mahkeme dosyalarÄ±nÄ±n binlerce sayfaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle sanÄ±klara bunlarÄ±n ulaÅŸmasÄ± konusunda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Mahkeme BaÅŸkanÄ± BaÅŸtoÄŸ, sadece telefon HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n dahi 100 bin sayfadan fazla olduÄŸunu vurguladÄ±.

Bunun Ã¼zerine sanÄ±klar, cezaevinde kullanabilmeleri iÃ§in bilgisayar talebinde bulundu.