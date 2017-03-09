13:35, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Rusya elit bir siber savaÅŸÃ§Ä± birliÄŸi seferber etti

Financial Times APT 28'in faaliyetleri hakkÄ±nda malumat sahibi olan kÄ±demli istihbaratÃ§Ä±lar, askerler ve sivil siber gÃ¼venlik uzmanlarÄ±nÄ±n aralarÄ±nda olduÄŸu bir dÃ¼zineden fazla isimle konuÅŸtu.

FT'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail ve Almanya'daki yetkililerin hepsi APT 28'in Rusya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼yen askeri istihbarat kanadÄ± GRU tarafÄ±ndan idare edildiÄŸini belirttiler. Moskova APT 28'le irtibatÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± Ä±srarla inkar ediyor.

Grubun faaliyetlerinin artarak devam etmesine dair de bir endiÅŸe mevcut. GeÃ§en yÄ±l NATO'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar yÃ¼zde 60'a, Avrupa BirliÄŸi'ne yapÄ±lanlar ise yÃ¼zde 20'ye yÃ¼kselmiÅŸ, bu kuruluÅŸlardan gelen bilgilere gÃ¶re.

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