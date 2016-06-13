13:59, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Seri katil Atalay Filiz'in cezasÄ± belli oldu





Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'i Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi,Â Atalay Filiz'in Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.

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