14:18, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Estonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikser Filistin'de





Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah ile Estonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikser, Ramallah'ta bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, Estonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sven Mikser'i Ramallah'ta kabul etti. Filistin BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Hamdallah gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Filistin topraklarÄ±ndaki son geliÅŸmeler hakkÄ±nda" Mikser'e bilgi verdi. Filistin tarafÄ±nÄ±n "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m" prensibine uygun barÄ±ÅŸ sÃ¼recine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hamdallah, Ä°srail'in Yahudi yerleÅŸim birimlerini geniÅŸletip uluslararasÄ± kararlarÄ± ihlal etmeyi sÃ¼rdÃ¼rerek bu yÃ¶ndeki Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ± akamete uÄŸratm

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