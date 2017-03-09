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14:31, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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PYD'nin alÄ±koyduÄŸu ENKS'lilerin sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldi
PYD'nin alÄ±koyduÄŸu ENKS'lilerin sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldi

PYD/PKK'nÄ±n ENKS Ã¼yesi 4 kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±ndan sonra alÄ±konulanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye baÄŸlÄ± Derik ilÃ§esinde Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Ã¼yesi 4 kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±ndan sonra alÄ±konulanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

ENKS'nin Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Temsilcisi Nevaf ReÅŸid yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD'nin silahlÄ± militanlarÄ± dÃ¼n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ vesilesiyle bir araya gelen ENKS'lilerin Derik ilÃ§esindeki kutlama alanÄ±nÄ± basÄ±p, 4 kadÄ±nÄ± alÄ±koydu." ifadelerini kullandÄ±.

PKK'lÄ±larÄ±n 3 Mart tarihinde Musul'un Sincar ilÃ§esinde PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmasÄ±ndan sonra, Suriye'nin kuzeyinde ENKS'lileri alÄ±koyma dalgasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken ReÅŸid, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"PKK/PYD'nin PeÅŸmergelere saldÄ±rmasÄ±ndan sonra, ENKS'nin ofisleri ateÅŸe verilip 41 Ã¼yemiz alÄ±konuldu. Halep'in Afrin ilÃ§esindeki ofislerimize dÃ¼n baskÄ±n yapÄ±ldÄ± ve 12 Ã¼yemiz daha alÄ±konuldu. PYD'nin silahlÄ± militanlarÄ± Ã¼yelerimizi kaÃ§Ä±rÄ±p, Ã¶ldÃ¼rmekle tehdit ediyor ve bize destek verenlerin bÃ¶lgeyi terk etmesini istiyor."

ReÅŸid, silahlÄ± militanlar tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan ENKS'lilerin nerede alÄ±konulduÄŸuna dair ellerinde herhangi bir bilginin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

PKK, HaÅŸdi Åžabi ve Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± arasÄ±nda anlaÅŸmanÄ±n olduÄŸunu iddia eden ReÅŸid, "PKK'nÄ±n Åžengal'de (Sincar) PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmasÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda Ä°ran var. Bu mesele hakkÄ±nda PKK ve Ä°ran PasdarlarÄ± arasÄ±nda toplantÄ± yapÄ±ldÄ±." bilgisini aktardÄ±.



Ä°lgili Konular PYD PKK PYD-ENKS gerginliÄŸi
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