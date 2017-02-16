14:48, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski polislerden 5'i tahliye edildi





Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Adana 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya meslekten ihraÃ§ edilen tutuklu ve tutuksuz sanÄ±klar ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. SÃ¶z verilen sanÄ±klardan Recai A, kullandÄ±ÄŸÄ± telefonun ByLock iÃ§in uygun yazÄ±lÄ±mda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. MÃ¼slÃ¼m A. da Bank Asyaâ€™ya yara yatÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. Ã–rgÃ¼te eleman kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen eski komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat P. ise hakkÄ±nda suÃ§lamalarda bulunan H.Gâ€™nin aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ktan 15 gÃ¼n sonra kendisine iftira attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. DiÄŸer sanÄ±klar da ByLock kullandÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± kabul etmedi. Mahkeme heyeti, on beÅŸer yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±klardan Seyhan D, Yusuf Ã–, Bilal T ve Ali Ã–'yÃ¼ il sÄ±nÄ±rlarÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, HÃ¼seyin K'yÄ± da yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± koyarak adli kontrolle tahliye etti. DiÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.

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