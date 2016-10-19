14:55, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu, 19 gÃ¶zaltÄ±





PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 19 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda PKK'nÄ±n "Kent Meclisleri" yapÄ±lanmasÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine iliÅŸkin bilgi doÄŸrultusunda 34 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla 8 ve 9 Mart'ta operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda A.D, F.Ã‡, H.K, K.D, M.F.K, M.N.Åž, P.A, R.K, S.B, S.Ã‡, Åž.K, Y.U, B.E, M.A, Z.G, O.A, N.A, H.S. ve A.D'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 15 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ise devam ettiÄŸi kaydedildi.

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