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15:02, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na bir engel de Ä°sviÃ§re'den
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na bir engel de Ä°sviÃ§re'den

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, ZÃ¼rih'te yapacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n, otel tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

Deutsche Welleâ€™de yer alan habere gÃ¶re ZÃ¼rih Belediyesi GÃ¼venlik DirektÃ¶rÃ¼ Urs Grob, belediye yetkililerin Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼metine mektup yazarak Ã‡avuÅŸoÄŸuâ€™nun pazar gÃ¼nÃ¼ ZÃ¼rihâ€™te planlanan referandum etkinliÄŸini engelleyecek Ã¶nlemler almasÄ±nÄ± talep etti.

Mektupta TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼met yetkililerinin ziyaretlerinin Almanyaâ€™da yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gerginliklere dikkat Ã§ekilirken, Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun ZÃ¼rihâ€™te etkinlik dÃ¼zenlemesinin yoÄŸun protesto gÃ¶sterilerine neden olabileceÄŸi ve etkinliÄŸin sakin ve krize yol aÃ§madan tamamlanabileceÄŸinin garantisi olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jean-Marc Crevoisier mektubun kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bakanlÄ±k ve emniyet yetkililerinden mevcut gÃ¼venlik durumuna iliÅŸkin gelecek analiz raporuna gÃ¶re adÄ±m atacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun Almanya ve Hollandaâ€™daki etkinlikleri iptal edilmiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Hamburgâ€™daki TÃ¼rk konsolosluÄŸunda konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu
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