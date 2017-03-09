AsÄ±rlÄ±k eserler Saraybosna'da restore ediliyor

Bosna Hersek'in baÅŸkentiÂ Saraybosna'daki dÃ¶rt asÄ±rlÄ±k tarihe sahipÂ Gazi HÃ¼srev Bey KÃ¼tÃ¼phanesi'nde bulunan, geÃ§miÅŸe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ binlerce el yazmasÄ±, harita, gazete ve nadide eser, kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde onarÄ±lÄ±yor.
Bosna'daki son savaÅŸtan hasar almadan kurtulan ancak zamanÄ±n yÄ±prattÄ±ÄŸÄ± eserler, 480 yÄ±llÄ±k kÃ¼tÃ¼phanenin adeta bir "tarih hastanesi" gibi faaliyet gÃ¶steren restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
Su baskÄ±nlarÄ±, yangÄ±n, kitap kurdu, mantar ve nemin etkilediÄŸi, aralarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bin yÄ±llÄ±k eserlerin de bulunduÄŸu bu deÄŸerli yazmalar burada sabÄ±rla restore ediliyor.
KÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde bulunan Ä°mam Gazali'nin 1105 yÄ±lÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Ä°hya-u Ulumi'd Din" isimli eserin el yazmasÄ±nÄ±n bir kopyasÄ±nÄ±n da tamir edildiÄŸi restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Balkanlar dÄ±ÅŸÄ±nda Mekke, Medine, Ä°stanbul ve Åžam'dan da el yazmalarÄ± dikkatle onarÄ±lÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ deÄŸerli eserlerin Ã¶zenle onarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Bosna Hersekli dÃ¶rt uzman dÄ±ÅŸÄ±nda Kongo ve Ä°talya'dan da uzmanlar gÃ¶rev alÄ±yor.
Eserlerin restorasyonu sÃ¼recinde Ã¶ncelikle belgelerin tahrip edilmiÅŸ bÃ¶lÃ¼mleri tespit ediliyor. KaÄŸÄ±t mantarlanmÄ±ÅŸ, hasara uÄŸramÄ±ÅŸ veya mÃ¼rekkebi akmÄ±ÅŸsa gerekli aÅŸamalardan geÃ§iriliyor. Bu sÃ¼reÃ§te ihtiyaÃ§ olursa kimyasal madde ile temizleme iÅŸlemi yapÄ±lÄ±yor. KaÄŸÄ±tta oluÅŸan sorunun tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re mantarlarÄ±n kazÄ±nmasÄ±, Ã¼tÃ¼leme veya boÅŸluklarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± iÅŸlemleri uygulanÄ±yor. Eserin kapaÄŸÄ±nda bir tahribat varsa, o da uygun sÃ¼reÃ§lerden geÃ§irilerek tamir ediliyor. Belgeler, bu aÅŸamalardan sonra dijital ortama da aktarÄ±lÄ±yor.
Restorasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Sorumlusu Mevludin Kost, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu kitap ve belgelerin asÄ±rlardÄ±r korunarak bugÃ¼ne geldiÄŸini anlatarak kitaplarÄ±n restorasyon iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirirken Ã§ok dikkatli davrandÄ±klarÄ±nÄ± ve bu iÅŸin sorumluluk gerektirdiÄŸini belirtti.
El yazmasÄ± eserler dÄ±ÅŸÄ±nda eski mahkeme kayÄ±tlarÄ± ve gazetelerin de restorasyondan geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden Kost, "Biz restorasyon yaparken eski ya da daha yeni arasÄ±nda ayrÄ±m yapmÄ±yoruz. Hepsine aynÄ± deÄŸeri ve Ã¶zeni gÃ¶steriyoruz. Bu iÅŸin en Ã¶nemli etik noktalarÄ±ndan biri de her tarihi belgeye aynÄ± yaklaÅŸmaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
Kost, her ÅŸeye raÄŸmen ellerinde bulunan kitaplarÄ±n genelde iyi durumda olduklarÄ±nÄ± kaydederek tarih boyunca Bosna Hersek'te kitaplarÄ± dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde koruma ve saklama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Gazi HÃ¼srev Bey KÃ¼tÃ¼phanesi'nde bulunan, geÃ§miÅŸe tanÄ±klÄ±k etmiÅŸ binlerce el yazmasÄ±, harita, gazete ve nadide eser kÃ¼tÃ¼phane bÃ¼nyesinde kurulan restorasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde onarÄ±lÄ±yor
BM verilerine gÃ¶re, DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde 23 milyon kiÅŸi gÄ±da krizi nedeniyle aÃ§lÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. KÄ±tlÄ±k ve aÃ§lÄ±k kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin baÅŸlamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili endiÅŸeleri arttÄ±rÄ±yor.
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
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