15:07, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Siyasi Partiler Sicil BÃ¼rosuâ€™ndan, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±vekili imzasÄ±yla HDP'ye yapÄ±lan tebligatta, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸâ€™Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi ve gÃ¶rev kaydÄ±na iliÅŸkin bilgilerin YargÄ±tayâ€™Ä±n sicil kayÄ±tlarÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

HDP'den konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "SeÃ§me, seÃ§ilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarÄ± Anayasa'nÄ±n 67. Maddesiâ€™nde dÃ¼zenlenen en temel siyasi haklardandÄ±r. Bu haklarÄ±n Ã§erÃ§evesi, baÅŸta Siyasi Partiler Kanunu (SPK) olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli kanunlarla dÃ¼zenlenmiÅŸtir. Siyasi partilere Ã¼yelikte kural, bu kanunun 11. Maddesi uyarÄ±nca, "Onsekiz yaÅŸÄ±nÄ± dolduran, medeni ve siyasi haklarÄ± kullanma ehliyetine sahip bulunan her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± bir siyasi partiye Ã¼ye olabilir" ÅŸeklindedir.

Siyasi partilerin amaÃ§ ve faaliyetleriyle ilgili yasaklar da, SPK'nin 78 ve devam maddelerinde belirtilmiÅŸtir. Siyasi parti Ã¼yeliÄŸinden Ã§Ä±karÄ±lma usulÃ¼ bu kanunda yoktur. Yani Ã¼yelik iÃ§in gereken ÅŸartlarÄ±n kaybedilmesi halinde hangi usulÃ¼n iÅŸletileceÄŸi kanunda belirtilmemektedir. Ãœyelikten Ã§ekilme Ã¼yenin kendi iradesiyle olurken, Ã¼yelikten Ã§Ä±karÄ±lma veya Ã¼yeliÄŸin kendiliÄŸinden dÃ¼ÅŸmesiyle ilgili bir dÃ¼zenleme yoktur. Bu alan siyasi partilerin tÃ¼zÃ¼klerine ve yÃ¶netmeliklerine bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu konuda hukuki iÅŸlemleri baÅŸlatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hem iÃ§ hem de uluslararasÄ± hukuk alanÄ±nda gerekli baÅŸvurularÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±; hukuk dÄ±ÅŸÄ± bu kararÄ± alan ve uygulayanlarÄ± en aÄŸÄ±r biÃ§imde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz" denildi.