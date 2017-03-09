15:12, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 12 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12Â FilistinliyiÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, askerlere ve sivillere karÅŸÄ± terÃ¶r eylemlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aranan 12 Filistinlinin Tulkerem kenti, Arfat ve Kalendiya beldeleri ile gÃ¼neydeki Åžuyuh beldesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n 6'sÄ±nÄ±n Hamas baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, sÃ¶z konusu Filistinlilerin sorgulanmak Ã¼zere gÃ¼venlik birimlerine sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.

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