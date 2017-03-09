Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 12 Filistinliyi daha gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srailÂ askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12Â FilistinliyiÂ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, askerlere ve sivillere karÅŸÄ± terÃ¶r eylemlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aranan 12 Filistinlinin Tulkerem kenti, Arfat ve Kalendiya beldeleri ile gÃ¼neydeki Åžuyuh beldesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n 6'sÄ±nÄ±n Hamas baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, sÃ¶z konusu Filistinlilerin sorgulanmak Ã¼zere gÃ¼venlik birimlerine sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.
Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
AmerikalÄ± Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer ile biraraya gelen KÄ±rgÄ±zistan genelkurmay BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini sÃ¶yledi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, temaslarda bulunmak iÃ§in bulunduÄŸu Rusya'da, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Avrupa'daki bu yeni silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin" dedi
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, terÃ¶r faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan kiÅŸinin itirazÄ±nÄ± reddederek, kararÄ±n AÄ°HS'ye uygun olduÄŸunu bildirdi
Uruguay ordusu, savaÅŸ durumunda olasÄ± iletiÅŸim sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in en eski haberleÅŸme yÃ¶ntemlerinden birini kullanabilmek amacÄ±yla posta gÃ¼vercini yetiÅŸtiriyor
Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
PYD/PKK'nÄ±n ENKS Ã¼yesi 4 kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±ndan sonra alÄ±konulanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldi
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah ile Estonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikser, Ramallah'ta bir araya geldi
ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail ve Almanya'daki yetkililerin hepsi APT 28'in Rusya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼yen askeri istihbarat kanadÄ± GRU tarafÄ±ndan idare edildiÄŸini belirttiler. Moskova APT 28'le irtibatÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± Ä±srarla inkar ediyor
Ä°dlib'in Kefer Nubul beldesine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Asya'nÄ±n Filistin'i olarak bilinen Hint iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§ilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 15 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, Moskova'da dÃ¼zenlenecek ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±da anlaÅŸmanÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD'nin Hawaii eyaleti, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayan ve bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken baÅŸkanlÄ±k kararnamesinin durdurulmasÄ± iÃ§in dava aÃ§an ilk eyalet oldu
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmalarÄ±nÄ±n skandal bir kararla iptali Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'Nazi uygulamasÄ± gibi' diye tepki gÃ¶stermesine cevap verdi
Burundi'deki 20'ye yakÄ±n sivil toplum kuruluÅŸu, BMGK'yÄ±, bazÄ± Burundili yetkililere yaptÄ±rÄ±m uygulamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Guatemala'da meydana gelen yetiÅŸtirme yurdu yangÄ±nÄ±nda 22 kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼, 41 kÄ±z Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±. Ãœlkede 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildi