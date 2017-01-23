15:26, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

AÄ°HM, terÃ¶r suÃ§unda vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lmayÄ± haklÄ± buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± MahkemesiÂ (AÄ°HM), terÃ¶r faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyleÂ Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lanÂ kiÅŸinin itirazÄ±nÄ± kabul etmeyerek, Ä°ngiltere'nin kararÄ±nÄ±n Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'ne (AÄ°HS)Â uygunÂ olduÄŸuna hÃ¼kmetti.

Strazburg merkezli AÄ°HM, Ã§ocuk yaÅŸta Sudan'dan Ä°ngiltere'ye gÃ¶Ã§men olarak gelen ve 2000 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na kabul edilen, ismi aÃ§Ä±klanmak istenmediÄŸi iÃ§in "K2" kod adÄ± kullanÄ±lan kiÅŸinin, "terÃ¶r faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan atÄ±lmasÄ±"na itiraz baÅŸvurusunu karara baÄŸladÄ±.

Mahkeme, "K2'nin Ä°ngiltere'ye karÅŸÄ± itirazÄ±" olarak iÅŸleme konulan davada, AÄ°HS'nin Ã¶zel hayata ve aile hayatÄ±na saygÄ± hakkÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 8. maddesi ile ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 14. maddesi Ã¼zerinden yapÄ±lan itirazlarÄ± deÄŸerlendirdi.

Mahkemede, kiÅŸinin 2009 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'de Ä°srail'in Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± protesto gÃ¶sterisinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± kiÅŸinin daha sonra Sudan'a gitmek Ã¼zere Ä°ngiltere'yi terk ettiÄŸi ve Somali'de EÅŸ Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi kaydedildi. Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Haziran 2010'da aldÄ±ÄŸÄ± kararla K2'nin vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve aynÄ± gÃ¼n K2'ye Ä°ngiltere'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± konulduÄŸu belirtildi.

"KARAR AÄ°HS KURALLARINA DA UYGUN"

Mahkeme, kararÄ±n aile ve Ã¶zel hayata saygÄ± hakkÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren K2'nin baÅŸvurusunu reddetti. Mahkeme, K2'nin Ä°ngiltere'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± olduÄŸu iÃ§in etkili savunma gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki itirazÄ±nÄ± da "avukatÄ±nÄ±n dava ile ilgili tÃ¼m detaylara eriÅŸebildiÄŸi" gerekÃ§esiyle kabul edilemez buldu.

Mahkeme, Ä°ngiltere yasalarÄ±na gÃ¶re terÃ¶r eylemleri gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸilerin vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, bu kararÄ±n AÄ°HS kurallarÄ±na da uygun olduÄŸuna hÃ¼kmetti.

Benzer bir olayda Fransa, 2015 sonunda terÃ¶r faaliyetlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k sahibi 6 kiÅŸinin FransÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸ, bu kiÅŸiler AÄ°HM'e baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kiÅŸilerden Fas kÃ¶kenli ikisi, acil sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme tehlikesini gerekÃ§e gÃ¶stererek ocak ayÄ±nda AÄ°HM'e baÅŸvurmuÅŸtu. Â