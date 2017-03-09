15:22, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Uruguay ordusu posta gÃ¼vercini yetiÅŸtiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uruguay ordusu, bir savaÅŸ durumunda ortaya Ã§Ä±kabilecek haberleÅŸme sorununu Ã§Ã¶zmek amacÄ±yla 1913'ten beri dÃ¼zenli olarak posta gÃ¼vercinleri besliyor.

Uruguay'Ä±n "El Pais Ä°nformacion" gazetesinin haberine gÃ¶re, ordu, savaÅŸ durumunda ortaya Ã§Ä±kabilecek iletiÅŸim sorununa Ã¶nlem almak iÃ§in tarihteki en eski haberleÅŸme yÃ¶ntemlerinden olan "posta gÃ¼vercinlerini" kullanmaya devam ediyor.

GÃ¼vercinlerin bakÄ±mÄ±ndan sorumlu ordu gÃ¶revlisi Astsubay Carlos Benitez, posta gÃ¼vercinlerinin savaÅŸ durumunda dÃ¼ÅŸmanÄ±n ilk olarak hedef aldÄ±ÄŸÄ± iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±r halde tutmak iÃ§in 1913'ten itibaren ordu tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ§e ayrÄ±larak dÃ¼zenli olarak beslendiÄŸini sÃ¶yledi.

Benitez, gÃ¶revi gereÄŸi 22 yÄ±ldÄ±r posta gÃ¼vercinlerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her sabah posta gÃ¼vercinlerini eÄŸitmek iÃ§in onlarÄ± 90 dakika uÃ§urduÄŸunu ifade etti.

Benitez, 3 kafeste yaÅŸayan 145 gÃ¼vercinin bacaklarÄ±ndan birinde "kimlik bilgilerinin" yazÄ±lÄ± olduÄŸu halkalar bulunduÄŸunu, kuÅŸlarÄ±n diÄŸer bacaklarÄ±na da kaÄŸÄ±da yazÄ±lÄ± mesajÄ±n koyulduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir tÃ¼p yerleÅŸtirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

UZUN MESAFE UÃ‡ABÄ°LÄ°YORLAR

Ordunun posta gÃ¼vercinlerinin tÃ¼r olarak diÄŸer gÃ¼vercinlerden farklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Benitez, "Bu gÃ¼vercinlere 'kanatlÄ± fare' deniyor. Bu tÃ¼r, fiziksel olarak Ã§ok daha direnÃ§li. Kendisine uygulanan bakÄ±m ve genetik yapÄ±sÄ± nedeniyle daha az hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±r. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak gÃ¼nde bin kilometreye kadar uÃ§abilir." dedi.

Brezilya'nÄ±n Porto Alegre kentinden bÄ±raktÄ±klarÄ± gÃ¼vercinlerin Uruguay'Ä±n 780 kilometre uzaklÄ±ktaki baÅŸkenti Montevideo'ya kadar uÃ§tuklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Benitez, "Sabah erken saatlerde serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼vercinler Ã¶ÄŸleden sonra Montevideo'ya ulaÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.

Benitez, posta gÃ¼vercinlerinin gÃ¼zel hava koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olarak hÄ±zlarÄ±nÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±karabildiÄŸini, bir kez bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nda Ã§ok yorgun olmadÄ±kÃ§a evleri olarak benimsedikleri yere hiÃ§ durmadan uÃ§abildiklerini sÃ¶yledi.

GÃ¼vercinlerin ulaÅŸmalarÄ± gereken yere geldiklerini bildiren elektronik bir sisteme sahip olduklarÄ±nÄ± belirten Benitez, "Posta gÃ¼vercinlerinin Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¶ntemi basittir. Evleri olarak benimsedikleri bir yerde yetiÅŸtirilirler, daha sonra uzaktaki bir bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerinde iÃ§gÃ¼dÃ¼sel olarak yiyecek ve barÄ±nak ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± yere geri dÃ¶nerler." ifadesini kullandÄ±.