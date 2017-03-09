TÃ¼rkiye-Rusya zirvesinin ana gÃ¼ndemi Suriye olacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla yarÄ±nÂ Moskova'da gerÃ§ekleÅŸecek Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÃœDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi,Â Suriye kriziÂ olacak. Taraflar, uÃ§ak krizi sonrasÄ±nda ikili iliÅŸkilerdeki normalleÅŸmenin tamamlanmasÄ±nÄ± da amaÃ§lÄ±yor.
TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda 2010 yÄ±lÄ±nda oluÅŸturulan ÃœDÄ°K mekanizmasÄ± Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 5 toplantÄ± yapÄ±ldÄ±.
KasÄ±m 2015'te Suriye'den gelen bir Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rk hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, 2015 sonunda yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±larÄ±n altÄ±ncÄ±sÄ± iptal edilmiÅŸti. Haziran 2016'da normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ±yla ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlandÄ±.
ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rk yetkililerin verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re temel hedef, uÃ§ak krizi sonrasÄ±nda Rusya'nÄ±n "tedricen dÃ¼zeltme" kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerdeki normalleÅŸmenin tamamlanmasÄ±.Â
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda, TÃ¼rkiye'ye desteÄŸini ilk belirten yabancÄ± liderin Putin olmasÄ± Ankara iÃ§in ayrÄ± bir deÄŸer taÅŸÄ±yor.
TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan, liderler arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¼ven iliÅŸkisinin Rus yÃ¶netiminin alt katmanlarÄ±na da yayÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusu Ã¶nemli noktalardan birini oluÅŸturuyor. BÃ¶ylelikle liderlerin aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n teknik dÃ¼zeyde sÃ¼ratle hayata geÃ§irilebileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
Rusya'nÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n vize ve Ã§alÄ±ÅŸma izinleriyle TÃ¼rk ÅŸirketlerinin kamu ihalelerine katÄ±lÄ±mÄ± ve tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ±nda getirdiÄŸi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kaldÄ±rabileceÄŸi beklentisi yÃ¼ksek. Buna karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n iÃ§ piyasa ÅŸartlarÄ± nedeniyle, TÃ¼rk tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n sÃ¼receÄŸi de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ankara ve Moskova, iki halk arasÄ±ndaki etkileÅŸimi artÄ±rmak iÃ§in kÃ¼ltÃ¼r ve turizm alanÄ±nda kararla adÄ±mlar atmaya hazÄ±rlanÄ±yor. ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nda taraflarÄ±n imza atmasÄ± beklenen anlaÅŸmalar arasÄ±nda 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n "KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm YÄ±lÄ±" ilan edilmesi de yer alÄ±yor.Â
Taraflar bu ÅŸekilde normalleÅŸme sÃ¼recinin kurumsal mekanizmalara baÄŸlanarak tamamlanmasÄ±, "24 KasÄ±m Ã¶ncesi"nindeki dÃ¼zeyin daha da ilerisine taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in de kÄ±sa vadede kayda deÄŸer adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yor.
TÃ¼rkiye ve Rusya, doÄŸu Halep'teki nÃ¼fusun tahliyesinden baÅŸlayarak Suriye krizinde oldukÃ§a yakÄ±n bir iÅŸbirliÄŸine girdi. Ä°ki Ã¼lkenin giriÅŸimi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 30 AralÄ±k'ta Ã¼lke genelinde ilan edilen ateÅŸkes, BeÅŸÅŸar Esed ordusu ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n sistematik ihlallerine raÄŸmen, savaÅŸÄ±n ÅŸiddetini dÃ¼ÅŸÃ¼rmede baÅŸarÄ±lÄ± oldu.
Ã–te yandan Rusya, Astana sÃ¼recinde taahhÃ¼t ettiÄŸi ateÅŸkesi uygulatma konusunda rejim ve Ä°ran Ã¼zerinde yeterli baskÄ±yÄ± kurmadÄ±. Bu durum Cenevre'de ay sonuda 6. turuna geÃ§ilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m giriÅŸimlerini zora sokmuÅŸ durumda. Rejim ve Ä°ran, askeri dengelerin kendi lehlerinde olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle savaÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmenin yollarÄ±nÄ± arÄ±yor.
ABD'nin Suriye krizinde pasif bir tutum izlediÄŸi bu dÃ¶nemde, TÃ¼rkiye Suriye'de siyasi geÃ§iÅŸ iÃ§in Rusya'dan Ã§ok daha etkili bir rol oynamasÄ±nÄ±, rejimi barÄ±ÅŸa zorlamasÄ±nÄ± istiyor.
NATO'nun Karadeniz'de varlÄ±ÄŸÄ± Rusya'nÄ±n NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye ile Karadeniz'de gÃ¼ven ve istikrar konularÄ±nÄ± ÃœDÄ°K ToplantÄ±sÄ±'nda gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.
ÃœDÄ°K ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rk ve Rus yetkililer arasÄ±nda Ukrayna ve KÄ±rÄ±m konusunun da ele alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
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