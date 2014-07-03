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16:15, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
Avrupa
15:36, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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'Almanya, Avrupa'daki silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin'
'Almanya, Avrupa'daki silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin'

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, temaslarda bulunmak iÃ§in bulunduÄŸu Rusya'da, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Avrupa'daki bu yeni silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Ã¼lkesininÂ Avrupa'daki yeniÂ silahlanmaÂ yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin olduÄŸunu bildirdi.

Gabriel, temaslarda bulunmak iÃ§in geldiÄŸi Rusya'da mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Gabriel, Rusya'nÄ±n BaltÄ±k Ã¼lkeleri sÄ±nÄ±rÄ±na silah yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, NATO'nun aynÄ± ÅŸekilde BaltÄ±k Ã¼lkeleri ve Polonya'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD'nin de askeri bÃ¼tÃ§esini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

ALMANYA TEDÄ°RGÄ°N

Sorunun kritik dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gabriel, "Almanya hÃ¼kÃ¼meti, Avrupa'daki bu yeni silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin." dedi.

CENEVRE MÃœZAKERELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N RUSYA, Ä°RAN VE TÃœRKÄ°YE'YE TEÅžEKKÃœR

Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin verimli geÃ§tiÄŸini, bu eÄŸilimin korunmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Gabriel, Cenevre'deki mÃ¼zakerelerde kaydedilen ilerlemeler iÃ§in Rusya, Ä°ran ve TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

Ukrayna krizine de deÄŸinen Gabriel, Donbass'taki Rus yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n baÅŸlamasÄ± iÃ§in anlaÅŸmalarÄ±n ateÅŸkes, aÄŸÄ±r silahlarÄ±n Ã§ekilmesi, insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, esir deÄŸiÅŸimi gibi en asgari ilkelerine bile uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Gabriel, Minsk anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in ABD'nin sadece izleyici olarak kalmamasÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼n olanaklarÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

Lavrov da Astana'daki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin verimli olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, Astana ve Cenevre sÃ¼reÃ§lerinin koordinesinin ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n elde edilmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ABD'nin Ukrayna krizinin Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde daha aktif rol almasÄ± konusunda Alman mevkidaÅŸÄ± ile aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte olduÄŸunu ifade eden Lavrov, ABD'nin daha fazla Ã§aba sarf etmesinin Minsk anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.



Ä°lgili Konular Almanya rusya Avrupa
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