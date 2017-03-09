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Amerikalı üst düzey askeri yetkililer Kırgızistan'da
Amerikalı üst düzey askeri yetkililer Kırgızistan'da

Amerikalı üst düzey askeri yetkililer ile biraraya gelen Kırgızistan genelkurmay Başkan yardımcısı, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerikalı üst düzey askeri yetkililer, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Zakir Tilenov ile görüştü.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Montana Ulusal Muhafız Komutanı General Matthew Quinn ve ABD Merkez Komutanlığı Komutan Yardımcısı Orgeneral Brown Shmaus'un ziyaretinin iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında askeri iş birliğinin artırılmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada tarafların, askeri iş birliği alanında yeni hedefler üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tilenov, görüşmenin iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Tilenov, "İki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güven ilişkisi ve karşılıklı iş birliği var. İş birliğimiz, ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlıyor.” ifadesini kullandı.



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