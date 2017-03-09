16:00, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Fas'ta FransÄ±z vatandaÅŸÄ±na "terÃ¶re destek" cezasÄ±





Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas'taki Sela Ä°stinaf Mahkemesinin "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne" yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle bir FransÄ±z vatandaÅŸÄ± hakkÄ±nda 4 yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi. Fas medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, mahkeme bir terÃ¶r hÃ¼cresine yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Fransa vatandaÅŸÄ± Thomas Gallay'a 4 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkemenin Gallay hakkÄ±nda bir Ã¶nceki duruÅŸmada verdiÄŸi 6 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± 4 yÄ±la indirdiÄŸi belirtildi. Gallay, Åžubat 2016'da terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±lanmasÄ±na aynÄ± yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda baÅŸlanan 37 yaÅŸÄ±ndaki Gallay, "Fas vatandaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan terÃ¶r hÃ¼cresine" yardÄ±m etmekle suÃ§lanÄ±yordu. Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay'a bir Ã¶nceki duruÅŸmada 6 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmiÅŸ, cezaya itiraz eden Gallay, ArapÃ§a yazÄ±lan ifadeyi bilmeden ve avukatÄ± olmadan imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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