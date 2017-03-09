16:29, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Yemen hÃ¼kÃ¼meti baÅŸkentin doÄŸusunda etkinleÅŸti





Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, baÅŸkent Sana'nÄ±n doÄŸusundaki daÄŸlÄ±k alanda bazÄ± bÃ¶lgeleri Husilerden geri aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin, baÅŸkent Sana'nÄ±n doÄŸusunda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± daÄŸlÄ±k bÃ¶lgeleri Husilerden geri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. HÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri'nin (HDG) Sana BasÄ±n Merkezi'nden Salih el-Kutaybi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, HDG ve ordu birliklerinin baÅŸkentin doÄŸusunda sÄ±ra daÄŸlardan oluÅŸan Sed Akran bÃ¶lgesinde operasyon dÃ¼zenlediÄŸini, ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z konusu bÃ¶lgede kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca Sefine DaÄŸÄ±'ndaki bazÄ± tepelerin de geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kutaybi, baÅŸkentin doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda ilerleyen hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin, Husiler ve mÃ¼ttefiklerine destek yollarÄ±nÄ± kesmeye yakÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kutaybi, Ã§atÄ±ÅŸmalarda hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 5'inin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verirken, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± olduÄŸunu kaydetti. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlÄ±larÄ± ile Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun destek verdiÄŸi meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli kentlerinde devam ediyor.

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