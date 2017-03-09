17:00, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Filistin'de 'HizbullahÃ§Ä±' iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±





Hizbullah hareketi adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Ä°Ã§ Ä°stihbarat Servisi Åžin-Bet, Hizbullah hareketi adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžin-Bet'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Kalkiliya kenti sakinlerinden 23 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Yasir Suveylem adlÄ± Filistinli'nin Hizbullah hesabÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GenÃ§ Filistinli Suveylem'in Hizbullah adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen aÃ§Ä±klamada, "Suveylem, Hizbullah tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bir Facebook hesabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla harekete katÄ±larak Hizbullah adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±." ifadelerine yer verildi. Hizbullah'Ä± Ã¼lkenin kuzeyindeki en bÃ¼yÃ¼k tehdit olarak kabul eden Ä°srail, LÃ¼bnan'a 2006 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Hizbullah gÃ¼Ã§leri ile 34 gÃ¼n savaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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