17:18, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'da Ã¶ÄŸretmenlerden protesto





Ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesini talep eden Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da Ã¶ÄŸretmenler maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesi talebiyle gÃ¶steriler dÃ¼zenleyerek hÃ¼kÃ¼meti protesto etti. Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'in haberine gÃ¶re, emekli ve halen Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi talebiyle Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. BaÅŸkent Tahran baÅŸta olmak Ã¼zere, DoÄŸu Azerbaycan, Huzistan, KÃ¼rdistan gibi birÃ§ok eyalette dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere binlerce Ã¶ÄŸretmen katÄ±ldÄ±. Tahran'da meclis binasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda toplanan Ã¶ÄŸretmenler, maaÅŸlarÄ±na zam isteÄŸinin yanÄ± sÄ±ra okullardaki eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesi talebinde bulundu.

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