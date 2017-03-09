Ä°ran'da Ã¶ÄŸretmenlerden protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'da Ã¶ÄŸretmenler maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesi ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesi talebiyle gÃ¶steriler dÃ¼zenleyerek hÃ¼kÃ¼meti protesto etti.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tesnim'in haberine gÃ¶re, emekli ve halen Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmenler ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesi talebiyle Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
BaÅŸkent Tahran baÅŸta olmak Ã¼zere, DoÄŸu Azerbaycan, Huzistan, KÃ¼rdistan gibi birÃ§ok eyalette dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere binlerce Ã¶ÄŸretmen katÄ±ldÄ±.
Tahran'da meclis binasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda toplanan Ã¶ÄŸretmenler, maaÅŸlarÄ±na zam isteÄŸinin yanÄ± sÄ±ra okullardaki eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesi talebinde bulundu.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Dorrian, Rakka operasyonuna destek vermek Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 400 Ã¶zel kuvvet topÃ§u birliÄŸinin Suriyeâ€™ye gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna Hersek'in "soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyon" talebini reddetti
Ä°sviÃ§re Senatosu, kamuya aÃ§Ä±k alanlarda burka kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifini 26'ya karÅŸÄ± 9 oyla reddetti
Irak anti terÃ¶r timi komutanlarÄ±ndan TÃ¼mgeneral Bervari, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine gÃ¶re DEAÅž lideri BaÄŸdadi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 5 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda saklanÄ±yor" dedi
Ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesini talep eden Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lke genelinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi
Hizbullah hareketi adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir Filistinli Ä°srail gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, baÅŸkent Sana'nÄ±n doÄŸusundaki daÄŸlÄ±k alanda bazÄ± bÃ¶lgeleri Husilerden geri aldÄ±
Fransa vatandaÅŸÄ± Gallay, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m suÃ§lamasÄ±yla 4 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
AmerikalÄ± Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer ile biraraya gelen KÄ±rgÄ±zistan genelkurmay BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki dostane iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini sÃ¶yledi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, temaslarda bulunmak iÃ§in bulunduÄŸu Rusya'da, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Avrupa'daki bu yeni silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±ndan tedirgin" dedi
Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi, terÃ¶r faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ä°ngiliz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan kiÅŸinin itirazÄ±nÄ± reddederek, kararÄ±n AÄ°HS'ye uygun olduÄŸunu bildirdi
Uruguay ordusu, savaÅŸ durumunda olasÄ± iletiÅŸim sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in en eski haberleÅŸme yÃ¶ntemlerinden birini kullanabilmek amacÄ±yla posta gÃ¼vercini yetiÅŸtiriyor
Ä°srail askerleri iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
PYD/PKK'nÄ±n ENKS Ã¼yesi 4 kadÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmasÄ±ndan sonra alÄ±konulanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 57'ye yÃ¼kseldi
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah ile Estonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikser, Ramallah'ta bir araya geldi
ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail ve Almanya'daki yetkililerin hepsi APT 28'in Rusya'nÄ±n bÃ¼yÃ¼yen askeri istihbarat kanadÄ± GRU tarafÄ±ndan idare edildiÄŸini belirttiler. Moskova APT 28'le irtibatÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± Ä±srarla inkar ediyor