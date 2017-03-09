17:24, 09 Mart 2017 Perşembe

Bağdadi'nin "Irak-Suriye sınırında gizlendiği" iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Altın Güç diye adlandırılan anti terör timi komutanlarından Tümgeneral Fazıl Bervari, DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin Irak-Suriye arasındaki bir bölgede saklandığını iddia etti.

Bervari, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre Bağdadi ve örgütün 5 üst düzey yöneticisi Irak-Suriye sınırında saklanıyor." dedi.

Bağdadi'nin Musul'u kurtarma operasyonunun başlamasından sonra, kenti terk ettiğini savunan Bervari, örgüt liderinin şu anda yer altında gizlendiğini ileri sürdü.

DEAŞ'ın Irak'taki son kalesi konumundaki Musul'un tamamen kurtarılmasının yakın olduğunu da söyleyen Bervari, "Askeri operasyon sonucunda çok iyi bir ilerleme kaydedildi. DEAŞ kısa süre zarfında bitecek. Militanların savaşacak morali kalmadı." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere konuşan ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin hayatta olduğunu ancak Musul operasyonu başlamadan şehri terk ettiğini düşündüklerini aktarmıştı.

Adı açıklanmamak üzere telefon üzerinden soruları cevaplayan istihbarat yetkilisi, "Ebubekir el-Bağdadi’nin yaşadığına inanıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum ancak Musul’da olmadığını Musul operasyonu başlamadan, Musul ve Telafer’i sarmadan önce şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz.” demişti.