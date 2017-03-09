17:30, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°sviÃ§re'de burka yasaÄŸÄ±na ret





Ä°sviÃ§re Senatosu, kamuya aÃ§Ä±k alanlarda burka kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifini 26'ya karÅŸÄ± 9 oyla reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re Senatosu, Ã¼lke genelinde burka yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik yasa teklifini reddetti. Ä°sviÃ§re Parlamento Servisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Karin Burkhalter yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlke genelinde burka yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik teklif, 46 Ã¼yesi bulunan senatoda 26'ya karÅŸÄ± 9 oyla reddedildi." dedi. SÃ¶zcÃ¼ Burkhalter, 2,5 yÄ±l iÃ§inde Ã¼lke genelinde yapÄ±lmasÄ± beklenen referandum ile burka yasaÄŸÄ±nÄ±n tekrar gÃ¼ndeme gelebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Burka yasaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde referandumla oylanabilmesi iÃ§in EylÃ¼l 2017'e kadar 100 bin imza toplanmasÄ± gerekiyor. Ä°sviÃ§re'nin Ä°talyanca konuÅŸulan gÃ¼ney bÃ¶lgesindeki Ticino'da, yÃ¼zÃ¼ tamamen kapatan burkanÄ±n kamuya aÃ§Ä±k alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa geÃ§en yÄ±l yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. SÃ¶z konusu uygulamanÄ±n ardÄ±ndan burkanÄ±n Ã¼lke genelinde yasaklanmasÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

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