17:33, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Bosna Hersek'in "soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyon" talebine red





UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna Hersek'in "soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyon" talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetti. Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi'nden edinilen bilgiye gÃ¶re, soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyonu iÃ§in UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'na yapÄ±lan baÅŸvuru, "konsey Ã¼yelerinin ortak kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle reddedildi. Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi Ã¼yelerinin UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'na gÃ¶nderdiÄŸi mektuplarÄ±n incelendiÄŸi kaydedilirken, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvurunun konseyin ortak kararÄ±nÄ± yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle kabul edilmediÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, "Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±, devletinin yetkili mercileri tarafÄ±ndan alÄ±nan bir karar olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle, 26 Åžubat 2007 tarihinde verilen kararÄ±n revizyonu iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru konusunda hiÃ§bir ÅŸey yapÄ±lamaz." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Mladen Ä°vanic ile davanÄ±n revizyonunu savunan konseyin BoÅŸnak Ã¼yesi Bakir Ä°zetbegovic'in, gÃ¼n iÃ§inde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi bekleniyor. Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n revizyonu iÃ§in 23 Åžubat'ta UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'na resmen baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda, Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± delil yetersizliÄŸinden reddetmiÅŸ, yeni deliller bulunmasÄ± halinde 10 yÄ±l iÃ§inde davanÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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