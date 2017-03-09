17:39, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Rusya narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye YaÅŸ Meyve Sebze Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi SektÃ¶rÃ¼ YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali Kavak, Rusya'nÄ±n tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerindeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sektÃ¶r aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Rusya narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ± ancak Ã¼zÃ¼m, domates, nar, kabak, biber, Ã§ilek gibi Ã¼rÃ¼nlerde yasak devam ediyor. BÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerdeki yasaklarÄ±n kalkmasÄ± durumunda sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z ihracatÄ±nÄ± daha da artÄ±racaktÄ±r" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev'in bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi bildirildi.

Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan Kavak, kararnamenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± konusunda bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak atÄ±lan adÄ±mlarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

TarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerindeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sektÃ¶r aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Kavak, Rusya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±dan en Ã§ok etkilenen sektÃ¶rÃ¼n yaÅŸ meyve sebze sektÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kavak, Rusya'nÄ±n narenciyede ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak, Ã¼zÃ¼m, domates, nar, kabak, biber, Ã§ilek gibi Ã¼rÃ¼nlerde yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸini hatÄ±rlatarak, bÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerdeki yasaklarÄ±n kalkmasÄ± durumunda sektÃ¶rÃ¼n ihracatÄ±nÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Rusya bu yasaklarÄ± koymasaydÄ± ihracatta yÃ¼zde 25'lik bir artÄ±ÅŸ bekliyorduk" diyen Kavak, Rusya'ya yaÅŸ meyve sebze ihracatÄ±nÄ±n 2015'te 1 milyar 100 milyon dolar olduÄŸunu, 2016'da tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerin yasaklÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde sÃ¶z konusu ihracatÄ±n yÃ¼zde 80 dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Yasaklanan Ã¼rÃ¼nleri alternatif pazarlara yÃ¶nlendirdiklerini ifade eden Kavak, bunun yanÄ± sÄ±ra mevcut pazarlardaki paylarÄ±nÄ± artÄ±rarak yÃ¼zde 90 kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi ettiklerini bildirdi.

TÃ¼rk hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, Rusya 1 Ocak itibarÄ±yla birtakÄ±m ekonomik yaptÄ±rÄ±mlara giderek, TÃ¼rkiyeâ€™den domates, portakal, elma, kayÄ±sÄ±, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalÄ±k, armut, kayÄ±sÄ±, ÅŸeftali, erik, Ã¼zÃ¼m, Ã§ilek, kuru soÄŸan, karanfil ile tavuk ve hindi eti ithalatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya'nÄ±n, TÃ¼rkiye'den ithalat yasaÄŸÄ± getirdiÄŸi 21 tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nden, iliÅŸkilerin normalleÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak hÃ¼kÃ¼met kararÄ±yla portakal, mandalina, kayÄ±sÄ±, ÅŸeftali ve erik olmak Ã¼zere 5 Ã¼rÃ¼nle ilgili yasak 9 Ekim'de kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lan heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan hem Rus karantina birimince patlÄ±can, biber, nar, kabak ve marul olmak Ã¼zere 5 Ã¼rÃ¼ne hem de hÃ¼kÃ¼metin diÄŸer 11 Ã¼rÃ¼ne yÃ¶nelik ithalat yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyordu.