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ABD 'Rakka operasyonu' iddialarını doğruladı
ABD 'Rakka operasyonu' iddialarını doğruladı
Foto: Arşiv

ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay Dorrian, Rakka operasyonuna destek vermek üzere yaklaşık 400 özel kuvvet topçu birliğinin Suriye’ye gönderildiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka operasyonuna destek vermek üzere yaklaşık 400 özel kuvvet topçu birliğinin geçici olarak Suriye’ye gönderildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Amerikan medyasında çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulunan Dorrian, “Musul saldırısından önceki aşamalara benzer bir şekilde DEAŞ’ın başkent ilan ettiği Rakka üzerine başarılı bir saldırı düzenlemek için lojistik ve ateş desteği hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dorrian gönderilen kuvvetlerin Deniz Piyadeleri Topçu birliği ve Kara Kuvvetleri Komando takımından oluşacağını belirterek, söz konusu kuvvetlerin Rakka operasyonunda komutanlara taktiksel olarak DEAŞ’ın Rakka’da yok edilmesinin hızlandırmak bakımından esneklik sağlayacağını bildirdi.

Dorrian şöyle devam etti:

“Kuvvetlerimizi korumak açısından yer ve tam sayıları hassas bir konudur ancak DEAŞ’ın Rakka’da yenilgiye uğratılması için Suriye’deki müttefik kuvvetlere destek olarak geçici bir süreliğine yaklaşık 400 destek kuvveti gönderiyoruz. Koalisyonun edindiği strateji DEAŞ’ı nerede olursa olsun yenmek üzere yerel güçlere destek vermek üzere devam ediyor.”

Suriye’de destekledikleri PYD/PKK terör örgütünün öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) zor bir düşmanla karşı karşıya kaldığını ve Iraklılar’ın Musul operasyonunda ihtiyaç duydukları gibi önemli desteğe ihtiyaçları olacağına değinen Dorrian, ABD’nin her hava koşulunda ateş desteği, eğitim ve el yapımı patlayıcılarından korunmak için ekipman desteği başta olmak üzere, Suriye’de SDG’ye ek destek vereceklerini aktardı.



İlgili Konular Rakka DEAŞ ABD
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