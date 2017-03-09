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18:45, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
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ErdoÄŸan'dan 'suikast' davasÄ±na mÃ¼dahillik baÅŸvurusu
ErdoÄŸan'dan 'suikast' davasÄ±na mÃ¼dahillik baÅŸvurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkilleri adÄ±na mÃ¼dahillik talebinde bulundu.

MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n konferans salonunda devam eden duruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki oturumunda mahkeme heyeti, delillerin toplanmasÄ±na devam edildiÄŸini, sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± daha sonra yapmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

MÃ¼ÅŸteki vekilleri adÄ±na sÃ¶z alan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Halit Ã‡okan, suÃ§tan etkilenen mÃ¼vekkillerinin kamu davasÄ±na katÄ±lmasÄ±na karar verilmesini talep etti.

Ã‡okan, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle devletin baÅŸÄ± olarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti adÄ±na davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir. Milletimiz ve TÃ¼rk demokrasisi adÄ±na bu davaya mÃ¼dahil olma talebi vardÄ±r. ÅžahsÄ± hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kiÅŸisel olarak da davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir." diye konuÅŸtu.

DuruÅŸma devam ediyor.



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