DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±

Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eskiÂ Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AlÃ¶kmen ile S.Ä°, Åž.A, H.Ã–, M.Z.G, O.A. ve Ä°.Ã–'nÃ¼n savcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
SavcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan 3 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lardan aralarÄ±nda Mehmet Ali AlÃ¶kmen'in de olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen operasyonda, aralarÄ±nda AlÃ¶kmen'in de bulunduÄŸu 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramada Ã¶rgÃ¼tsel iÃ§erikli yayÄ±n, dokÃ¼man ve dijital materyaller ele geÃ§irilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'i Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in ABD'den iadesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talepte bulunulmasÄ±na karar verdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi