GÃ¼ncelleme: 18:34, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±





Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eskiÂ Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±. Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AlÃ¶kmen ile S.Ä°, Åž.A, H.Ã–, M.Z.G, O.A. ve Ä°.Ã–'nÃ¼n savcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan 3 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lardan aralarÄ±nda Mehmet Ali AlÃ¶kmen'in de olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±. PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen operasyonda, aralarÄ±nda AlÃ¶kmen'in de bulunduÄŸu 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramada Ã¶rgÃ¼tsel iÃ§erikli yayÄ±n, dokÃ¼man ve dijital materyaller ele geÃ§irilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.