DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:45, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
Politika
18:35, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 1 saat 25 dakika sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Hakan Fidan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±
DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± AlÃ¶kmen tutuklandÄ±

Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
ErdoÄŸan'dan 'suikast' davasÄ±na mÃ¼dahillik baÅŸvurusu
ErdoÄŸan'dan 'suikast' davasÄ±na mÃ¼dahillik baÅŸvurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Rusya narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Rusya'ya tarÄ±m anlaÅŸmasÄ± telefonu
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Rusya'ya tarÄ±m anlaÅŸmasÄ± telefonu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
MuÄŸla'da fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi
MuÄŸla'da fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi

Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
TÃ¼rkiye-Rusya zirvesinin ana gÃ¼ndemi Suriye olacak
TÃ¼rkiye-Rusya zirvesinin ana gÃ¼ndemi Suriye olacak

Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na bir engel de Ä°sviÃ§re'den
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na bir engel de Ä°sviÃ§re'den

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu 19 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r operasyonu, 19 gÃ¶zaltÄ±

PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski polislerden 5'i tahliye edildi
FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski polislerden 5'i tahliye edildi

Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda on beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± istenen 23'Ã¼ tutuklu 26 eski polisin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Seri katil Atalay Filiz'in cezasÄ± belli oldu
Seri katil Atalay Filiz'in cezasÄ± belli oldu

Ankara BatÄ± 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'i Ankara'da GÃ¶ktuÄŸ Demirarslan ve kÄ±z arkadaÅŸÄ± Elena Radchikova'yÄ± "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" gerekÃ§esiyle 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
ErdoÄŸan'a suikast davasÄ±nda GÃ¼len'in iadesi istendi
ErdoÄŸan'a suikast davasÄ±nda GÃ¼len'in iadesi istendi

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davanÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in ABD'den iadesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla talepte bulunulmasÄ±na karar verdi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Almanya-Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Almanya-Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gÃ¼ndemdeki Almanya, Hollanda ve MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Knesset'e sert Ã§Ä±ktÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Knesset'e sert Ã§Ä±ktÄ±

Ä°srail parlamentosu Knesset'te ezan yasaÄŸÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamada kabul edilmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapan GÃ¶rmez, "Bu kabul edilemez." dedi.
ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± 19 kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi

Haberler

Alman istihbaratÄ±ndan Fidan'a davet
Alman istihbaratÄ±ndan Fidan'a davet

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fidan'Ä± kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fidan'Ä± kabul etti

Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ MÄ°T aÃ§Ä±klamasÄ±
Abdullah GÃ¼l'den flaÅŸ MÄ°T aÃ§Ä±klamasÄ±

ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸsavcÄ±dan Hakan Fidan aÃ§Ä±klamasÄ±
BaÅŸsavcÄ±dan Hakan Fidan aÃ§Ä±klamasÄ±

Hulusi Akar ve Hakan Fidan BaÅŸbakan'a gidiyor
Hulusi Akar ve Hakan Fidan BaÅŸbakan'a gidiyor

Fidan darbecilerin elinden 20 dakika ile kurtulmuÅŸ
Fidan darbecilerin elinden 20 dakika ile kurtulmuÅŸ

ErdoÄŸan, Hakan Fidan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
ErdoÄŸan Hakan Fidan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 