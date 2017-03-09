19:05, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Bakan Ã–zhaseki'den Ä°stanbul depremi iÃ§in tarih veren profesÃ¶re cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Prof.Dr. Ahmet Ercan'Ä±n Ä°stanbul iÃ§in deprem tarihi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Bunun ÅŸu ya da bu tarihte olacaÄŸÄ± hocalarÄ±mÄ±zÄ±n tahmini. Tarih farklÄ± olabilir ancak kesin olan bu Ã§evrede bir deprem olacaÄŸÄ±." cevabÄ±nÄ± verdi.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ofis ve alanÄ± ile yeniden yapÄ±lan tarihi Emek SinemasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi,

BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisini ziyaret eden Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan ve firma yetkililerinden bilgi aldÄ±.Â

Ã–zhaseki daha sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ Ã¶nemli bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°STANBUL'DA DEPREM TARTIÅžMALARI

Bakan Ã–zhaseki, bir deprem uzmanÄ±nÄ±n Ä°stanbul iÃ§in deprem tarihi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"HocalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine saygÄ±lÄ±yÄ±m. Ben bu konuda uzman deÄŸilim. HocalarÄ±mÄ±zla yÄ±l konusunda da tartÄ±ÅŸacak deÄŸilim. Åžimdiye kadar bu hocalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini toplayÄ±p, bazÄ±larÄ±yla da bizzat telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek ortalama onlarÄ±n sÃ¶ylediklerini ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n Ahmet Ercan hocamÄ±z herhalde '2039-2040' demiÅŸ. Ä°nÅŸallah 2050-2060 ya da hiÃ§ olmaz. Allah'tan dileÄŸimiz bu.

YalnÄ±z ÅŸunu da bilelim, ÅŸunlar kesin, Ã¼lke olarak deprem bÃ¶lgesiyiz. TopraklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 42'si deprem bÃ¶lgesinde. Ä°stanbul da riskli bÃ¶lgelerden birisi. Marmara'da bir fay var. Bunun ÅŸu ya da bu tarihte olacaÄŸÄ± hocalarÄ±mÄ±zÄ±n tahmini. BunlarÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ± olmaz. Tarih farklÄ± olabilir ancak kesin olan bu Ã§evrede bir deprem olacaÄŸÄ±. Bunun '6,5 mu 7,5 mu?' olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± da gereksiz. Kesin olan bu bÃ¶lgede ciddi bir deprem olacak. Åžiddeti, kÃ¼suratÄ±nÄ± da tartÄ±ÅŸmak Ã§ok anlamsÄ±z. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n ilmine saygÄ± duyuyorum. YalnÄ±zca onlarÄ±n sÃ¶ylediklerini iletiyorum. Asla onlarla bu konuda tartÄ±ÅŸma niyetim yok."

Bakan Ã–zhaseki, ardÄ±ndan TarlabaÅŸÄ± kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±nda inceleme yaptÄ±.