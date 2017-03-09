Bakan Ã–zhaseki'den Ä°stanbul depremi iÃ§in tarih veren profesÃ¶re cevap

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Prof.Dr. Ahmet Ercan'Ä±n Ä°stanbul iÃ§in deprem tarihi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Bunun ÅŸu ya da bu tarihte olacaÄŸÄ± hocalarÄ±mÄ±zÄ±n tahmini. Tarih farklÄ± olabilir ancak kesin olan bu Ã§evrede bir deprem olacaÄŸÄ±." cevabÄ±nÄ± verdi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ofis ve alanÄ± ile yeniden yapÄ±lan tarihi Emek SinemasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi,
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ± Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisini ziyaret eden Ã–zhaseki, BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan ve firma yetkililerinden bilgi aldÄ±.Â
Ã–zhaseki daha sonra gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ Ã¶nemli bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bakan Ã–zhaseki, bir deprem uzmanÄ±nÄ±n Ä°stanbul iÃ§in deprem tarihi verdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸu cevabÄ± verdi:
"HocalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine saygÄ±lÄ±yÄ±m. Ben bu konuda uzman deÄŸilim. HocalarÄ±mÄ±zla yÄ±l konusunda da tartÄ±ÅŸacak deÄŸilim. Åžimdiye kadar bu hocalarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini toplayÄ±p, bazÄ±larÄ±yla da bizzat telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek ortalama onlarÄ±n sÃ¶ylediklerini ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n Ahmet Ercan hocamÄ±z herhalde '2039-2040' demiÅŸ. Ä°nÅŸallah 2050-2060 ya da hiÃ§ olmaz. Allah'tan dileÄŸimiz bu.
YalnÄ±z ÅŸunu da bilelim, ÅŸunlar kesin, Ã¼lke olarak deprem bÃ¶lgesiyiz. TopraklarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 42'si deprem bÃ¶lgesinde. Ä°stanbul da riskli bÃ¶lgelerden birisi. Marmara'da bir fay var. Bunun ÅŸu ya da bu tarihte olacaÄŸÄ± hocalarÄ±mÄ±zÄ±n tahmini. BunlarÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ± olmaz. Tarih farklÄ± olabilir ancak kesin olan bu Ã§evrede bir deprem olacaÄŸÄ±. Bunun '6,5 mu 7,5 mu?' olacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± da gereksiz. Kesin olan bu bÃ¶lgede ciddi bir deprem olacak. Åžiddeti, kÃ¼suratÄ±nÄ± da tartÄ±ÅŸmak Ã§ok anlamsÄ±z. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n ilmine saygÄ± duyuyorum. YalnÄ±zca onlarÄ±n sÃ¶ylediklerini iletiyorum. Asla onlarla bu konuda tartÄ±ÅŸma niyetim yok."
Bakan Ã–zhaseki, ardÄ±ndan TarlabaÅŸÄ± kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±nda inceleme yaptÄ±.
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi
PKK'nÄ±n "Ä°l Kent Meclisi" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 34 ÅŸÃ¼pheliden 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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