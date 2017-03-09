19:22, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°zmir'deki 'ByLock' davasÄ±nda karar





Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±ylaÂ tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°zmir 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±klar Mertkaya ve SÃ¼men, tutuklu bulunduklarÄ± cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±. SanÄ±k Okan Mertkaya, ByLock kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve indirmediÄŸini iddia etti. SanÄ±k Faruk SÃ¼men de suÃ§lamalarÄ± kabul etmediÄŸini ifade etti. Mahkeme heyeti, karar iÃ§in verdiÄŸi aradan sonra Okan Mertkaya'nÄ±n 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men'in ise 6 yÄ±l 3 ayÂ hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â Heyet, SÃ¼men'i, kararÄ±n onanmasÄ±na kadar adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± getirilerek tahliye etti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.