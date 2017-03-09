GÃ¼ney Afrika'da yabancÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara protesto | FOTO

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artanÂ yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â protesto etmek iÃ§inÂ gÃ¶steriÂ dÃ¼zenlendi.
YaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸilik grup, son dÃ¶nemde yabancÄ±lara karÅŸÄ± artan saldÄ±rÄ±larÄ±n son bulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Burger Park'tan parlamento binasÄ±na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Protestonun organizatÃ¶rÃ¼ Themba Ncalo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶steriye hem GÃ¼ney AfrikalÄ±lar hem de yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, "HÃ¼kÃ¼met Ã¼lkede yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gerekli Ã¶nlemleri almalÄ± ve gÃ¼Ã§lendirmeli." ifadesini kullandÄ±.
GÃ¶stericiler arasÄ±nda yer alan GÃ¼ney Afrika vatandaÅŸÄ± Jane Palesa da "YabancÄ±lar ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek, bu acÄ±masÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±n sona erdirilmesini talep etmek iÃ§in buradayÄ±z." dedi.
Protesto sÄ±rasÄ±nda "YabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve yoksulluÄŸa karÅŸÄ± birleÅŸin" yazÄ±lÄ± pankartlar ile bazÄ± Afrika Ã¼lkelerinin bayraklarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da yaÅŸayan yabancÄ±larÄ±n dÃ¼kkanlarÄ± ve iÅŸ yerlerine, bazÄ± sektÃ¶rlerde GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ±n iÅŸlerini aldÄ±klarÄ± ve suÃ§ oranÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Ãœlkede geÃ§en ay Pretoria ve Johannesburg'da sahipleri Nijerya ve Somalili birÃ§ok iÅŸ yeri ve dÃ¼kkan yaÄŸmalanmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Jocab Zuma geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkede yabancÄ± uyruklulara ait iÅŸ yerleri ve dÃ¼kkanlara yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lardan, tÃ¼m GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ±n sorumlu tutulmamasÄ± gerekir. YabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸu Ã¼lkedeki kurallara uyuyor, ekonomimize ve istihdamÄ±mÄ±za olumlu katkÄ±da bulunuyor." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
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GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Pretoria'da Ã¼lkede artan yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
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