AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk itiraza raÄŸmen tekrar seÃ§ildi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi.
AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, iki gÃ¼nlÃ¼kÂ zirveÂ iÃ§in BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Liderler, zirvenin baÅŸÄ±nda AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rev sÃ¼resi 31 MayÄ±s'ta dolacak olan mevcut baÅŸkan Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen 1'e karÅŸÄ± 27 oyla yeniden seÃ§ildi.
2,5 yÄ±l daha aynÄ± gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼recek olan Tusk, yeniden seÃ§ilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, AB liderlerine "gÃ¶sterdikleri gÃ¼ven" iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, "AB iÃ§in elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m." dedi.Â
Daha Ã¶nceki AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerde, oy birliÄŸiyle karar verilmesi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi vardÄ±.Â
AB Konseyi BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revleri arasÄ±nda, toplantÄ±lara baÅŸkanlÄ±k etmek, toplantÄ±larda raporlar sunmak, AB iÃ§inde mutabakat saÄŸlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dÄ±ÅŸ temsilini yapmak yer alÄ±yor.Â
SeÃ§im Ã¶ncesi konuÅŸan Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, onaylarÄ± olmadan bir PolonyalÄ±nÄ±n AB Konseyi BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "TÃ¼m fikirlere saygÄ± gÃ¶sterilmeli. Polonya'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine karÅŸÄ± gelenler Avrupa'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacaÄŸÄ±z. Bizim mutabakatÄ±mÄ±z olmadan olmaz." demiÅŸti.
Ancak, baÅŸta Almanya ve Fransa olmak Ã¼zere AB Ã¼lkeleri Tusk'a arka Ã§Ä±karak, Polonya'nÄ±n tek baÅŸÄ±na bir kararÄ± bloke edemeyeceÄŸini belirtmiÅŸti.Â
AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncesi merkez saÄŸ partisi VatandaÅŸlar Platformu (PO) Ã¼yesi olarak, 2007-2014 yÄ±llarÄ±nda Polonya BaÅŸbakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. 25 Ekim 2015'te yapÄ±lan seÃ§imlerinde, iktidara gelen muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS), "Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla" suÃ§ladÄ±klarÄ± Tusk'a tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Lahey'deki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±nÄ±n Bosna Hersek'in SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu reddetmesi BoÅŸnak siyasilerin ve hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tepkisine neden oldu.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "BugÃ¼nlerde en bÃ¼yÃ¼k beklentimiz kuÅŸkusuz ki Rum tarafÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan vahim hatadan (Enosis kararÄ±) dÃ¶nÃ¼lmesidir" dedi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi
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