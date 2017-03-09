20:23, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk itiraza raÄŸmen tekrar seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dÃ¶nem iÃ§in tekrar baÅŸkan seÃ§ildi.

AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, iki gÃ¼nlÃ¼kÂ zirveÂ iÃ§in BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Liderler, zirvenin baÅŸÄ±nda AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rev sÃ¼resi 31 MayÄ±s'ta dolacak olan mevcut baÅŸkan Tusk, Ã¼lkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen 1'e karÅŸÄ± 27 oyla yeniden seÃ§ildi.

2,5 yÄ±l daha aynÄ± gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼recek olan Tusk, yeniden seÃ§ilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, AB liderlerine "gÃ¶sterdikleri gÃ¼ven" iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, "AB iÃ§in elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m." dedi.Â

Daha Ã¶nceki AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerde, oy birliÄŸiyle karar verilmesi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi vardÄ±.Â

AB Konseyi BaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revleri arasÄ±nda, toplantÄ±lara baÅŸkanlÄ±k etmek, toplantÄ±larda raporlar sunmak, AB iÃ§inde mutabakat saÄŸlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dÄ±ÅŸ temsilini yapmak yer alÄ±yor.Â

POLONYA Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

SeÃ§im Ã¶ncesi konuÅŸan Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, onaylarÄ± olmadan bir PolonyalÄ±nÄ±n AB Konseyi BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "TÃ¼m fikirlere saygÄ± gÃ¶sterilmeli. Polonya'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine karÅŸÄ± gelenler Avrupa'yÄ± bÃ¶lÃ¼yor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacaÄŸÄ±z. Bizim mutabakatÄ±mÄ±z olmadan olmaz." demiÅŸti.

Ancak, baÅŸta Almanya ve Fransa olmak Ã¼zere AB Ã¼lkeleri Tusk'a arka Ã§Ä±karak, Polonya'nÄ±n tek baÅŸÄ±na bir kararÄ± bloke edemeyeceÄŸini belirtmiÅŸti.Â

AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncesi merkez saÄŸ partisi VatandaÅŸlar Platformu (PO) Ã¼yesi olarak, 2007-2014 yÄ±llarÄ±nda Polonya BaÅŸbakanÄ± olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. 25 Ekim 2015'te yapÄ±lan seÃ§imlerinde, iktidara gelen muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS), "Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla" suÃ§ladÄ±klarÄ± Tusk'a tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±.Â