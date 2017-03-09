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GÃ¼ncelleme: 01:18, 10 Mart 2017 Cuma

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Karadeniz'de 'Ejder Timi' PKK'lÄ±lara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor
Karadeniz'de 'Ejder Timi' PKK'lÄ±lara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor

Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ordu'nun 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinden oluÅŸan "Ejder Timi"nin operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¶lkÃ¶y ve Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda geÃ§en yÄ±lÂ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubu'nda yer alan 7 mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardÄ±ndan, bÃ¶lgedeki arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

PKK'nÄ±n Karadeniz'de bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek iÃ§in Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince koordineli operasyonlar yapÄ±lÄ±yor.

OrduÂ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revli "Ejder Timi" de kentin 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã§eÅŸitli yerlere konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

ZÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, Ã¶zel harekat polislerinin, insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla da arazi taramasÄ± yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 



Ä°lgili Konular Ejder Timi PKK operasyonu
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