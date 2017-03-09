Karadeniz'de 'Ejder Timi' PKK'lÄ±lara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor

GÃ¶lkÃ¶y ve Mesudiye kÄ±rsalÄ±nda geÃ§en yÄ±lÂ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Karadeniz AÃ§Ä±lÄ±m Grubu'nda yer alan 7 mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardÄ±ndan, bÃ¶lgedeki arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
PKK'nÄ±n Karadeniz'de bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek iÃ§in Ordu, Giresun, Tokat ve Sivas'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince koordineli operasyonlar yapÄ±lÄ±yor.
OrduÂ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel Harekat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶revli "Ejder Timi" de kentin 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã§eÅŸitli yerlere konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.
ZÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda, Ã¶zel harekat polislerinin, insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla da arazi taramasÄ± yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
Karadeniz kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin bahar Ã¼slenmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ordu'nun 2 bin rakÄ±mlÄ± yaylalarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinden oluÅŸan "Ejder Timi"nin operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast teÅŸebbÃ¼sÃ¼ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ±, tahliye talebinde bulunmadÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Ãœmitle bekledikleri kaos iÃ§in el ovuÅŸturan, kavga Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in el sallayan, karanlÄ±ÄŸa alkÄ±ÅŸ tutan odaklar, 16 Nisan'da tamamen kaybedecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ãœmraniye'de Ã§evik kuvvet otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± seyahate iliÅŸkin, "Engellemeler bizi durduramaz. VatandaÅŸlarla yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerde buluÅŸmamÄ±zÄ± kimse engelleyemez. Bu tÃ¼r Ä±rkÃ§Ä±, Wilders gibi faÅŸistlere de pabuÃ§ bÄ±rakmayÄ±z." dedi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±klardan Okan Mertkaya 9 yÄ±l, Faruk SÃ¼men ise 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Ä°stanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a cevap verdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP'li eski Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Ã‡okan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, doÄŸrudan doÄŸruya zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Sadece ÅŸahsÄ± adÄ±na deÄŸil, devletin baÅŸÄ± olduÄŸu iÃ§in bu suÃ§ devlete karÅŸÄ± da iÅŸlenen bir suÃ§tur. Bu nedenle davaya mÃ¼dahil olmak istemektedir" dedi
Rusya'ya tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ±nda narenciyedeki ithalat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. SektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelenleri yasaÄŸÄ±n devam ettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde de kalkmasÄ±nÄ± bekliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Medvedev'in telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Medvedev, bazÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin TÃ¼rkiye'den Rusya'ya ihracatÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Dalaman ilÃ§elerinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle narenciye ve tarÄ±m arazilerini su bastÄ±
Moskova'da TÃ¼rk ve Rus liderlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi Suriye krizi olacak
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n parti Ã¼yeliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Ä°sviÃ§re'deki toplantÄ±sÄ± iptal edildi